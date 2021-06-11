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靜待解封再悠哉逛！「松山機場攻略」交通、美食、購物一次看

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

每次前往松山機場都匆忙地報到和登機，大家有認真看過松山機場的設施嗎？松山機場除了有便利的交通，其實還有豐富的美食餐廳、免稅店和設施服務！不管是要等人或是等飛機都能找個好地方休息一下，以下就讓小編告訴你，如何前往松山機場以及機場有哪些美食和商店吧～

松山機場怎麼去

松山機場位於文湖線的松山機場站，因此前往松山機場最方便的方式就是搭捷運！不過，不住在捷運站附近的朋友也不用擔心，小編這就教你前往松山機場的4種方法。

搭捷運

臺北捷運路線圖。 圖／臺北大眾捷運股份有限公司
臺北捷運路線圖。 圖／臺北大眾捷運股份有限公司

搭捷運前往松山機場是最簡單的方式！旅客只要搭乘台北捷運，轉到文湖線（棕線）至「松山機場站」，走一號出口出來就是第一航廈國際線，二號出口再往前走一點點，即可抵達第二航廈國內線。

費用：依據搭乘的距離有不同的車費，最少20元，最多65元。

搭公車

1. 從台北前往松山機場

如果住家附近沒有捷運站的話，台北市公車相當四通八達，搭公車也是不錯的選擇喔！

路線：617（內湖出發）、254（行經中正、大安、中山等行政區）、967（市府轉運站出發）

費用：一段票15元，依搭乘距離略有不同，車費介於一段票至三段票之間。

2. 從新北前往松山機場

新北前往松山機場的公車也超級多，不管是從中和、蘆洲、五股、新店等地出發，通通都有公車可以搭乘！

路線：214（中和出發）、225（蘆洲出發）、617（五股出發）、945（林口出發）、906（新店出發）

費用：一段票15元，依搭乘距離略有不同，車費介於一段票至三段票之間。

搭計程車

前往松山機場的計程車，可以在航廈前讓旅客下車；要離開松山機場的話，能在第一航廈13、14號廊柱前搭乘排班計程車，因此不管是前往松山機場，或是離開松山機場，搭乘計程車都相當方便，也不用提著大包小包的行李趕路。

費用：車資按表計費。

自行開車

自行開車的旅客也不用擔心停車問題，松山機場提供停車場，小客車尖峰時段（8點～21點）每小時40元，離峰時段每小時10元，沒有當日最高收費額度，停24小時的停車費為630元。

松山機場美食

松山機場其實有超多美食，有泰式、港式、台式等，不少餐廳都在管制區外，還有星巴克、翰林茶館、Subway和摩斯漢堡等知名連鎖店。除了要在松山機場搭飛機的旅客外，住在機場附近或在附近上班的朋友，也都可以前往機場美食街品嘗這些好吃的料理唷！

小編小提醒：管制區為出境後的區域，非管制區則是大家都到得了的地方喔～另外，第一航廈和第二航廈之間有通道，因此即使在第二航廈搭飛機，也可以前往第一航廈的非管制區吃飯！

第一航廈（國際線）

麥記正宗港式燒臘（非管制區）

麥記正宗港式燒臘。 圖／臺北松山機場
麥記正宗港式燒臘。 圖／臺北松山機場

麥記正宗港式燒臘為新東陽旗下餐飲品牌，是臺灣正宗港式燒臘創始店，至今已經成立超過30年。招牌菜為麥記燒臘，以特殊的醬汁醃漬，採用旋風烤爐烤出極脆的烤鴨，這道菜除了烤鴨之外，還有琥珀玫瑰油雞，以獨家中藥滷包調配的陳年滷汁，色澤鮮美的燒臘絕對令人食指大動。

地點：第一航廈國際線1樓 出境報到大廳

營業時間：07:00～19:30

大心 新泰式麵食（非管制區）

大心新泰式麵食。 圖／臺北松山機場
大心新泰式麵食。 圖／臺北松山機場

大心是瓦城集團旗下的泰式麵食專賣店，提供多種泰國麵食，運用各式泰國香料，慢火熬煮出這一碗碗得來不易的麵食。大心的人氣餐點包含酸辣番茄豬肉麵、酸辣海陸麵、椒麻雞拌麵等，還有許多泰國小菜和飲料，主餐價格約落在200～300元之間。

地點：第一航廈國際線2樓 出境前的候機室

營業時間：07:00～21:00

品川蘭（非管制區）

品川蘭。 圖／臺北松山機場
品川蘭。 圖／臺北松山機場

品川蘭以「大中華飲食文化」為品牌精神，用熬製、慢火烹調來釋放食物的香味，提供紅燒口味的「川系列」以及清燉口味的「蘭系列」，搭配Q彈的麵條和牛肉，製作出一碗讓饕客驚豔的牛肉麵。

地點：第一航廈國際線2樓 出境前的候機室

營業時間：11:00～15:00

homee KITCHEN 好饗廚房（管制區）

homee KITCHEN。 圖／臺北松山機場
homee KITCHEN。 圖／臺北松山機場

homee這個名字是取自台語的「好味」，來表達想為機場旅客準備美食佳餚的決心。好饗廚房提供中西式餐點、台灣小吃和以台灣茶葉入菜的料理，旅客可以在內用座位區，一邊品嘗美食一邊欣賞飛機起降落，下次有機會到松山機場搭飛機，不妨提早出境來吃好饗廚房吧～

地點：第一航廈國際線2樓 8、9號登機門中間

營業時間：06:00～22:00

Wing cafe（管制區）

Wing cafe。 圖／臺北松山機場
Wing cafe。 圖／臺北松山機場

Wing cafe是昇恆昌免稅店的旗下品牌，精選illy義大利高級咖啡豆，提供各式精品咖啡和獨家飛機造型雞蛋燒，也有輕食、義大利麵等料理。來到松山機場國際線，真的要吃吃看Wing cafe的珍奶雞蛋燒，這個口味可是只有這裡才有的！

地點：第一航廈國際線2樓 出境後的候機室

營業時間：06:00～末班機起飛

第二航廈（國內線）

復興航棧（非管制區）

復興航棧。 圖／臺北松山機場
復興航棧。 圖／臺北松山機場

復興航棧是復興空廚成立之品牌，而復興空廚是國內第一家專業空廚公司，以提供機上餐點為主要服務，也以空中廚房的高標準來製作美食，包含麵包糕點、飲料和伴手禮等，讓旅客吃到最優質的食物。

地點：第二航廈國內線1樓 到站大廳

營業時間：06:00～19:00

順成蛋糕（管制區）

順成蛋糕。 圖／臺北松山機場
順成蛋糕。 圖／臺北松山機場

順成蛋糕是台灣的50年老店，最初是一家雜貨店，後來改成超級市場，於1985年正式更名為順成蛋糕專賣店。順成蛋糕提供多種點心、糕點和飲料，機場門市還有多種滷味，能滿足旅客的早午晚餐。

地點：第二航廈國內線1樓 出境後的候機室

營業時間：06:00～21:00

松山機場商店＆免稅店

每次出國或回國，一定要逛的肯定是免稅店，免稅店商品的價格都超便宜，如果是買平常會用到的東西，那絕對能省下不少開銷！松山機場還有許多伴手禮店，如果要出國找親友，也可以在機場買伴手禮送他們唷～

新東陽＆手信坊（非管制區）

新東陽和手信坊。 圖／臺北松山機場
新東陽和手信坊。 圖／臺北松山機場

新東陽販售肉乾、香腸和肉鬆等肉製品，以及一些中式糕點，產品相當多元。而手信坊則是以販賣糕點類商品為主，像是鳳梨酥、綠豆糕、牛軋糖等，還有很多好看又好吃的特色菓子。新東陽和手信坊兩家商店就在隔壁而已，逛完一間可以接著逛另一間～

地點：第一航廈國際線1樓 出境報到大廳

營業時間：新東陽07:00～20:00；手信坊07:30～19:30

昇恆昌免稅商店（管制區）

昇恆昌。 圖／臺北松山機場
昇恆昌。 圖／臺北松山機場

昇恆昌是台灣最大的免稅店，不論從哪個機場搭飛機出國，一定都看得到昇恆昌吧！不管是要買菸酒、保養品、家電或是伴手禮都可以。不過，要切記菸酒的攜帶數量，如果想要免稅入境的話，就只能購買最多1公升的酒以及200支菸。

地點：第一航廈國際線2樓 出境後的候機室、入境證照查驗大廳

營業時間：配合航機起降時間

松禮舖 SPECIALTY（管制區）

松禮鋪。 圖／臺北松山機場
松禮鋪。 圖／臺北松山機場

松禮鋪提供台灣的特色伴手禮，北中南東的特色商品通通有，精選各國旅客喜愛的商品，讓旅客在機場就能買到各種經典伴手禮。松禮鋪提供巧克力、糕點、茶葉、點心等，應有盡有超好買！

地點：第一航廈國際線2樓 出境後的候機室

營業時間：06:00～22:00

松山機場設施

吃飽喝足、買完東西後，接著就是休息一下等待登機啦～松山機場的國際線有能讓旅客放鬆的設施，像是貴賓室和按摩小站。另外，不論是搭乘國際或是國內線的旅客，都可以提早抵達機場，前往位於國內航廈三樓的觀景台休息一下。

觀景台（非管制區）

松山機場觀景台。 圖／臺北松山機場
松山機場觀景台。 圖／臺北松山機場

松山機場的觀景台就像遊憩區一樣，有規劃多個空間與設施，提供玻璃棚架輕食區、戶外遮陽傘雅座，並以木頭為建築材料、種植樹木，整個空間讓人感到舒服。在這裡可以捕捉到飛機起降落的瞬間，就算沒有要搭飛機，也可以到松山機場觀景台走走！

地點：第二航廈國內線3樓

營業時間：09:00～21:00

貴賓室（管制區）

松山機場貴賓室。 圖／臺北松山機場
松山機場貴賓室。 圖／臺北松山機場

松山機場國際航廈有貴賓室，就在出境護照檢查站的左手邊，接待搭乘華航、立榮、中國航空、日航和德威航空等，持有高級會員卡或搭乘商務艙的乘客。貴賓室內的空間不小，座位多為兩兩一組，提供雜誌、飲料、熟食、點心和水果等，雖然規模不大，但基本的設施也是都有的。

地點：第一航廈國際線2樓 出境後的候機室

營業時間：5:30～20:30

功夫按摩小站（管制區）

功夫按摩小站。 圖／臺北松山機場
功夫按摩小站。 圖／臺北松山機場

功夫按摩小站由臺北市政府勞動局委託伊甸社會福利基金會，聘請視障按摩師進駐機場提供按摩服務，一般按摩15分鐘300元，腳底按摩30分鐘600元。旅客在候機時，可以在此舒緩身體疲勞，讓候機的時間變成一段美好的時光。

地點：第一航廈國際線2樓 出境後的候機室

營業時間：10:30～18:30

沒想到松山機場有這麼多商店和設施吧！松山機場這些年改變得相當多，服務和設施越來越多元。下次想出國的時候，不妨看看有沒有松山出發的機票，來一趟松山機場大冒險，說不定會有意外的收穫。

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松山機場 伴手禮 蛋糕

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