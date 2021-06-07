聽新聞
test
0:00 / 0:00
星巴克「牛奶盒玻璃杯」台灣開賣了！全透明、容量更大，另有琥珀女神美翻
粉絲們等到了！星巴克「牛奶盒玻璃杯」去年憑藉夢幻精緻造型引發日本網友熱議，當時也有人眼尖發現此杯款除了中國星巴克限定上市，台灣也曾於2019年限量販售，敲碗能盡早回歸。如今官方全新推出「透明女神玻璃牛奶盒」，杯身設計相對拉長、容量更大，超適合在家防疫開喝，款式還加碼琥珀色，鐵粉必收。
星巴克於6/9推出夏季新檔糕點及杯款，因應防疫也攜手外送平台及線上門市同步開賣。本回新品中最吸睛的莫過於「透明女神玻璃牛奶盒」，有別於早期的冷萃玻璃牛奶盒，台灣最新版採全透明設計，女神LOGO直接刻在杯身，整體也可容納更多飲料，加牛奶瞬間變雪白女神、倒入抹茶那堤美度亦值得期待。
除了透明白色版，星巴克也首推「琥珀女神玻璃牛奶盒」，另類質感有望掀起新一波居家打卡熱潮。此外，官方也同步祭出近30款杯子，包含霓彩TOGO冷水杯、復古女神馬克杯、海洋奇緣馬克杯以及各款冷水壺與隨身瓶等。提醒大家新品上市首日，每人每次結帳每款商品限購乙個，隔日起不再限制。
延伸閱讀：
．不只外送買1送1！星巴克「全品項買2送1、星冰粽免費吃」預訂也適用
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言