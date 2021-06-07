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星巴克「牛奶盒玻璃杯」台灣開賣了！全透明、容量更大，另有琥珀女神美翻

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／小紅書@可樂醬、星巴克提供
圖／小紅書@可樂醬、星巴克提供

粉絲們等到了！星巴克「牛奶盒玻璃杯」去年憑藉夢幻精緻造型引發日本網友熱議，當時也有人眼尖發現此杯款除了中國星巴克限定上市，台灣也曾於2019年限量販售，敲碗能盡早回歸。如今官方全新推出「透明女神玻璃牛奶盒」，杯身設計相對拉長、容量更大，超適合在家防疫開喝，款式還加碼琥珀色，鐵粉必收。

中國星巴克去年開賣「牛奶盒玻璃杯」，近期則推出淺藍色LOGO的新款。圖／小紅書@可樂醬
中國星巴克去年開賣「牛奶盒玻璃杯」，近期則推出淺藍色LOGO的新款。圖／小紅書@可樂醬

星巴克於6/9推出夏季新檔糕點及杯款，因應防疫也攜手外送平台及線上門市同步開賣。本回新品中最吸睛的莫過於「透明女神玻璃牛奶盒」，有別於早期的冷萃玻璃牛奶盒，台灣最新版採全透明設計，女神LOGO直接刻在杯身，整體也可容納更多飲料，加牛奶瞬間變雪白女神、倒入抹茶那堤美度亦值得期待。

透明女神玻璃牛奶盒售價550；琥珀女神玻璃牛奶盒580元，兩款容量皆為500ml。圖／星巴克提供
透明女神玻璃牛奶盒售價550；琥珀女神玻璃牛奶盒580元，兩款容量皆為500ml。圖／星巴克提供

除了透明白色版，星巴克也首推「琥珀女神玻璃牛奶盒」，另類質感有望掀起新一波居家打卡熱潮。此外，官方也同步祭出近30款杯子，包含霓彩TOGO冷水杯、復古女神馬克杯、海洋奇緣馬克杯以及各款冷水壺與隨身瓶等。提醒大家新品上市首日，每人每次結帳每款商品限購乙個，隔日起不再限制。

獨特色系的冷水杯單價550元。圖／星巴克提供
獨特色系的冷水杯單價550元。圖／星巴克提供

古銅金復古女神馬克杯售價650，另有黑色及白色；霧黑曜岩馬克杯售價550。圖／星巴克提供
古銅金復古女神馬克杯售價650，另有黑色及白色；霧黑曜岩馬克杯售價550。圖／星巴克提供

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