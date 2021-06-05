還是吃不消！黑貓宅急便、宅配通「低溫包裹停送」再延長 3家物流新異動

全台進入三級警戒，網購成了民眾免出門的首選，宅經濟下的爆量包裹卻也導致物流人員工作量暴增。為緩解配送壓力及維持低溫宅配品質，多家物流業者日前接連宣佈暫停受理寄往雙北、桃竹地區的低溫包裹，而黑貓宅急便與宅配通近期再度更新公告，確定停送調整延長至6/7。

黑貓宅急便早前於6/1開第一槍，提及疫情期間低溫宅配運量遽增，為確保服務品質，暫停配送至台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）的低溫包裹，包含7-ELEVEN、OK、一般代收店、黑貓寄取站等一般消費者包裹寄件亦同。原訂截至6/3的活動目前滾動式調整成6/7，即日起至6/14契約客戶集貨截止時間提前至中午12點截止，建議民眾利用寄取站交寄。

圖／宅配通官網

此外，宅配通也同步暫停受理全台一般消費者低溫包裹寄件，其中含全家、萊爾富、一般代收通路、到站寄件，原先6/5順延至6/7。而因應金門、澎湖地區航班運能限制，即日起暫停受理台灣本島往返金門、澎湖之低溫包裹，待航班班次恢復正常後將另行通知。

另一業者新竹物流則於6/1至6/4暫停受理寄往台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣（市）低溫包裏，預計下週一（7日）恢復正常配送，但服務區域、時間及內容仍隨時會依疫情調整。

圖／黑貓宅急便官網

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