美女老師爆紅、爸爸穿內褲路過！盤點「居家辦公&上課」十大全新體驗

居家上課新體驗

隨著疫情升溫，全國各級學校自5月19日起全數停課，由於小孩突然不用去上課，許多家長紛紛輪流請假在家帶小孩。

對付精力旺盛的孩子，不僅要陪上課、陪玩，連三餐都要每天自己煮，每位家長紛紛使出渾身解數，各種招數都快用光，只能期待什麼時候趕快恢復上課，把小孩丟回學校。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你這一年疫情以來，家長們最有感的10大居家上課體驗，只要一想到原來還有這麼多家長跟自己一樣崩潰，心情就好起來了呢！（喂）

image source：Pexels（示意圖）

10、孩子盯著電腦近視度數暴增

因為居家線上教學，孩子們盯著電腦螢幕的時間變多了，容易眼睛痠痛及疲勞，許多家長擔心小孩會因此近視，更有學生出現眼睛痠麻腫痛、視力模糊，甚至無法對焦的狀況，經檢查，近視度數暴增。

有眼科醫師表示，線上課程應盡量上課30分鐘後，讓學生休息10分鐘，閉眼休息，也讓身體伸展、走動一下。希望家長多留意小孩的狀況，減少各種像是用3C、畫畫、拼圖等近距離用眼的工作，如果有發現瞇眼、頭歪或是想要往前坐，當心是近視，建議等疫情穩定後立即到眼科做追蹤。

9、美女老師、有趣的課程意外爆紅

疫情持續延燒，三級警戒延長、學校繼續跟著停課，老師們用心跟線上教學抗戰，想盡辦法吸引學生目光。有趣的是某些正妹老師、趣味課程教學因此意外爆紅。例如宜蘭某國小的音樂老師「珍妮花」在YouTube開立個人頻道，放上音樂教學，親自示範直笛及鋼琴教學，卻因為長相甜美，反應超乎預期，觀看次數暴增。

網友們紛紛標記朋友「揪團上課」，直呼戀愛了：「還來得及幫孩子轉學嗎」、「地方爸爸準時陪孩子旁聽」，影片觀看次數達到135萬人，也為遠距教學增添許多樂趣。

8、愛之深責之切，賣場愛的小手被掃光

地方的家長們需要武器！最近賣場裡除了生鮮、泡麵等物資食材缺貨之外，現在連愛的小手也賣光了，居家上課之後為了樹立家長威信，只好嚴加管（ㄒㄧㄡ）教（ㄌ一ˇ）這群小怪獸們。

長時間相處再加上小孩正值調皮愛玩的年紀，常常讓家長忍不住動氣，為了讓小孩聽話，不得已只好請出愛的小手。有些家長紛紛表示「老師不能體罰，但我可以」、「老師真的很有耐心」、「才第一天我就想開扁」。

7、孩子待在家沒有同儕陪伴很孤單

因為疫情的關係，民眾如果非必要都得待在家不能出門，這可苦了所有的家長們，除了平時要當伴讀小書僮外，還需要陪玩，絞盡腦汁想出各種可以在家做的活動，像是烘焙、手作、玩遊戲拼拼圖。

如果家裡有兩個以上的小孩就還好，可以互相作伴，如果是獨子，就會覺得小孩在家沒有伴很可憐，不能去學校找同學，正值享受朋友溫暖的年紀，看起來特別孤單。希望疫情趕快過去，讓孩子們回歸可以盡情玩耍的日子！

6、家裡要買平板或電腦才能上課

全國進入防疫警戒時期，政府宣布停課不停學，改採居家線上教學的方式上課，讓不少家長措手不及。

有的孩子家中沒有設備，有的家中小孩一多、需求增加，雖然可以跟學校借用電腦，但數量遠遠不夠。許多業者推出防疫專案，不僅幫家長省荷包、也協助父母因應大量的線上居家學習需求。平板電腦的買氣因此激增，一周內銷量達倍數成長。

5、家長不斷在煮飯洗碗的地獄輪迴

疫情期間，很多餐廳都取消內用，只能外帶，加上出門有風險，很多家長選擇在家下廚，又要好吃又要保持變化，煮到不知道要煮什麼。

從睜眼開始就要張羅早餐、洗碗、居家辦公、陪讀一下就要開始準備午餐、飯後洗碗，再處理一下其他家事又要開始準備晚餐，飯後又要洗碗，就這樣陷入煮飯洗碗、煮飯洗碗的無限輪迴地獄中，這時候就希望有打掃小精靈可以自動煮三餐、把碗洗好呀！

4、小孩各種搗蛋，爸媽崩潰蓋罰站樓

疫情升溫，全國各級學校停課，一律在家遠距上課，不少在家上班的爸媽們既要辦公還要照顧小孩，疲累程度加倍，根本超崩潰，深陷「小孩超不受控」的恐怖日常 。

許多網友在網上分享以「停課日常」為題的各種崩潰照，吸引全台各地家長熱烈回覆：「爸爸眼神已死」、「再停下去是大人瘋掉」、「終於知道老師的偉大」；還有許多家長用照片蓋起罰站樓，引發網友熱議，開玩笑為孩子配音：「以前我假日站，現在我天天站～」

3、視訊上課孩子容易恍神分心

畢竟線上教學與當面授課還是有所不同，如果還是像平常上課一樣，整堂課40分鐘上好上滿，孩子們可能會吃不消、專注力下降，開始出現恍神、分心的狀況。

對此，不只家長們感到困擾，老師們更傷腦筋，努力招式百出，不僅肢體、表情都變得生動，除了講課及教材的準備，也讓同學間多互動討論、鼓勵發言，讓孩子們感受團體的凝聚、留住岌岌可危的注意力。

2、家人邋遢、裸體路過全都錄

由於小孩開始遠距上課，家裡可能沒有這麼多空間可以分房做事，因此讓視訊教學鬧出不少笑話。

很多網友表示，在視訊教學的時候，常常會看到學生家人剛睡醒的邋遢模樣不小心入鏡，或是爸爸只穿內褲、裸著上身在家裡走來走去，讓人不知道眼睛要往哪裡看，呼籲「請各位爸爸自重」。也有人打趣表示，「全國爸爸要注意，內褲慎重挑選」、「老師整個辣眼睛」。

1、老師對著空無一人的教室直播

雖然學校停課了，但許多老師們為了準備遠距線上教學，還是會到教室進行直播，雖然相比過去吵鬧的時候清靜不少，但獨自一人在空蕩蕩的教室，對著鏡頭講話的新體驗，對於很多老師而言是第一次，還是感到蠻寂寞的。

雲林的虎尾國中有位自然科老師因為實在不喜歡台下一片空的感覺，便靈機一動，將學生們的頭像印出來，貼在座位上，彷彿跟平常上課一樣，家長與網友們知道後笑翻，覺得老師實在太有才了。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月02日至2021年06月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『居家上課新體驗』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



