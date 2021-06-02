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業績跌5成＋高房租！10年「北回木瓜牛奶西門店」熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
北回木瓜牛奶。圖／北回木瓜牛奶提供
北回木瓜牛奶。圖／北回木瓜牛奶提供

新冠肺炎疫情重創台灣餐飲市場，令許多業者紛紛退場止血。連鎖手搖飲品「北回木瓜牛奶」西門店，因受到疫情影響，業績較去年下滑5成，加上房租洽談不攏，因此決定自6月10日撤場，結束10年的歷史。

創業自1994年的北回木瓜牛奶，以木瓜牛奶最為招牌，另外也有提供多種果汁與特色調飲，目前全台共計有25間門市，並與多間夜市合作，設立約40輛的快閃推車，在各大商圈都常可見到其蹤跡，亦累積不少支持者。

業者表示，西門店開幕至今已約10年，但是業績還是受到疫情影響。自宣佈三級警戒以來，生意已較去年同期下滑5成，更僅剩全盛時期的1～2成。儘管即將迎來傳統的6～8月旺季，但是考量到此波疫情恢復期較慢，加上西門店的租金較高，而且房東爭取的結果不符合預期，因此只能停業止血。業者也表示，除了西門店之外，其他門市均維持正常，而夜市的快閃攤車，則是配合政府防疫政策暫時停止服務，待6月14日後再視狀況調整。

除此之外，包括台北老字號的菊元日本料理、高麗棒，還有鷹流拉麵蘭丸延吉店，以及台南的伊都日本料理等多間餐廳，也已在近期劃下據點。

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