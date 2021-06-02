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俗又大碗老店成回憶！台南「伊都日本料理」熄燈　粉絲哀嚎：不能接受

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
台南排隊名店伊都日本料理6/1正式結束營業。圖／伊都日本料理臉書專頁
台南排隊名店伊都日本料理6/1正式結束營業。圖／伊都日本料理臉書專頁

新一波疫情重擊全台店家，台南在地饕客接連失去多家從小吃到大的愛店。繼30年老店「小荳荳鍋燒意麵」熄燈，被視為東區日式扛霸子的「伊都日本料理」也於昨（1日）宣佈不敵疫情、通貨膨脹，正式歇業，突如其來的消息讓粉絲哀嚎無法接受。

台南老字號名店「伊都日本料理」為當地一家大小聚餐首選，評價幾乎都是份量足、平價好吃，若不事先預約一位難求。然而礙於嚴峻疫情與狂漲不停的通膨，店家日前無奈表示只能劃上休止符黯然退場，讓粉絲大為吃驚，「你關店要早說阿...為什麼不早說」、「太打擊...去你們家消費快20年，母親節才帶媽媽去吃...希望能夠再看到你們重新營業」、「這是外公從小帶我到大的最喜歡去的日本料理店。炒烏龍麵、土瓶蒸是我的愛」、「平價又好吃的店又少一間了」、「天哪！我不能接受…我超喜歡你們家的料理！期待捲土重來」展現店家高人氣。

菊元日本料理已於5月31日熄燈。圖／取自菊元日本料理粉絲頁
菊元日本料理已於5月31日熄燈。圖／取自菊元日本料理粉絲頁

而台北於1978年開業的「菊元」日本料理也在多重考量下，決定於5/31停止營業，甚至出清店內廚具，43年歷史成回憶，疫情衝擊讓招牌美食店再減一。

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