醬油拉麵始祖店只開到6月！「鷹流拉麵蘭丸」延吉店永久歇業
本土疫情爆發引發全台各地新一波倒店潮，日前才有43年老字號日本料理「菊元」宣告5/31歇業、廚具出清，由鷹峰涼一創辦的第一家「鷹流東京醤油拉麺」蘭丸延吉店也公佈6/30起閉店，讓粉絲不捨感歎愛店成回憶。
主打日本正宗滋味的「鷹流東京醤油拉麺」蘭丸延吉店為台灣內行老饕的必吃名店，除了是許多人台北醬油拉麵第一名，也是不少人第一碗排隊拉麵，無限續麵及投幣自取半熟蛋也是店內一大特色。然而蘭丸延吉店昨（31日）夜透過臉書投下震撼彈，表示為更進步與進化，將於6/30起歇業，並感謝顧客過去的支持。
消息一出，留言區一片哀嚎：「2016年踏進蘭丸開啟了往後的拉麵人生，我不要只能看照片回憶啦」、「我吃16球6顆蛋的紀錄沒了……」、「我吃了好幾年啊不要啊……」、「開啟我拉麵人生的店，期待再見面」，也有人分享早期排兩小時只為吃一碗麵的記憶，展現鷹流拉麵蘭丸在饕客心中的地位。
蘭丸延吉店目前僅限外帶，凡點購叉燒麵、SP品項（清湯或濃湯），即可免費加量4枚鮮嫩叉燒，另外因應疫情嚴峻，蘭丸中山店也將暫停歇業至6/30，後續營業時間再根據政策滾動式調整，忠實粉絲仍可至「鷹流台灣本店」、「涼風庵東京涼麵」、東京豚骨拉麵「極匠」以及新竹「蘭丸」品嘗鷹流系列拉麵。
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