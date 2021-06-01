快訊

國產疫苗第三期試驗前能不能緊急授權？翁啟惠回應了

直播／確診者爆衝、以體液污染環境！台大醫院召開記者會說明

醬油拉麵始祖店只開到6月！「鷹流拉麵蘭丸」延吉店永久歇業

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／鷹流東京醤油拉麺【蘭丸ranmaru】延吉街店臉書專頁
圖／鷹流東京醤油拉麺【蘭丸ranmaru】延吉街店臉書專頁

本土疫情爆發引發全台各地新一波倒店潮，日前才有43年老字號日本料理「菊元」宣告5/31歇業、廚具出清，由鷹峰涼一創辦的第一家「鷹流東京醤油拉麺」蘭丸延吉店也公佈6/30起閉店，讓粉絲不捨感歎愛店成回憶。

圖／鷹流東京醤油拉麺【蘭丸ranmaru】延吉街店臉書專頁
圖／鷹流東京醤油拉麺【蘭丸ranmaru】延吉街店臉書專頁

主打日本正宗滋味的「鷹流東京醤油拉麺」蘭丸延吉店為台灣內行老饕的必吃名店，除了是許多人台北醬油拉麵第一名，也是不少人第一碗排隊拉麵，無限續麵及投幣自取半熟蛋也是店內一大特色。然而蘭丸延吉店昨（31日）夜透過臉書投下震撼彈，表示為更進步與進化，將於6/30起歇業，並感謝顧客過去的支持。

消息一出，留言區一片哀嚎：「2016年踏進蘭丸開啟了往後的拉麵人生，我不要只能看照片回憶啦」、「我吃16球6顆蛋的紀錄沒了……」、「我吃了好幾年啊不要啊……」、「開啟我拉麵人生的店，期待再見面」，也有人分享早期排兩小時只為吃一碗麵的記憶，展現鷹流拉麵蘭丸在饕客心中的地位。

蘭丸延吉店目前僅限外帶，凡點購叉燒麵、SP品項（清湯或濃湯），即可免費加量4枚鮮嫩叉燒，另外因應疫情嚴峻，蘭丸中山店也將暫停歇業至6/30，後續營業時間再根據政策滾動式調整，忠實粉絲仍可至「鷹流台灣本店」、「涼風庵東京涼麵」、東京豚骨拉麵「極匠」以及新竹「蘭丸」品嘗鷹流系列拉麵。

延伸閱讀：

敲碗成功！「美登利壽司」首推外帶　近40款菜色現點現做、訂餐就帶走

8大咖啡手搖「買1送1」6月防疫優惠！外送星巴克買1送1、珍煮丹買1+1杯

拉麵

相關新聞

醬油拉麵始祖店只開到6月！「鷹流拉麵蘭丸」延吉店永久歇業

本土疫情爆發引發全台各地新一波倒店潮，日前才有43年老字號日本料理「菊元」宣告5/31歇業、廚具出清，由鷹峰涼一創辦的第一家「鷹流東京醤油拉麺」蘭丸延吉店也公佈6/30起閉店，讓粉絲不捨感歎愛店成回憶

獨／43年「菊元」日本料理熄燈　網不捨：謝謝陪我長大

新冠肺炎疫情持續不斷，連帶也影響各行各業的經營。除了許多餐廳宣告暫時停業之外，位於台北大同區，創業自1978年的老字號日...

不敵疫情！台南「東西小棧牛排館」自5月31日起歇業、開放退款

位於台南市東區的東西小棧牛排館，於官方臉書宣告自5月31日起歇業。先前已經購買餐卷的消費者，可於6月1日至6日，在上午1...

自己的菜自己種！ 輕鬆當個「城市農夫」 打造可食地景、自家小農場

隨著健康意識逐漸抬頭，消費者愈來愈重視食安與環境保育，因此有機與自然耕種成為消費者選購食材的考量之一，而要如何挑選健康的食材呢？有一部分人則回歸到最根本的做法－自耕自食，透過自身雙手將餐桌上的綠意化無

疫情衝擊！台北中山日式火鍋店「赤鍋Akakara」宣佈永久歇業

台灣近期迎來目前為止最嚴重疫情，全台餐飲已一律禁內用，不少餐飲頂不住新一波疫情衝擊，悄然熄燈。而源自日本名古屋的連鎖火鍋專賣店「赤から鍋 Akakara」來台六年虜獲一票饕客，然而受疫情影響，近期透過

「一起共度難關」台北101今明點燈46字為台灣加油

疫情持續嚴峻，全台今年已累計5526名本土確診，台北101為鼓勵全民齊心團結，配合防疫政策守護台灣，保持信心共度難關，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。