防疫在家追劇來場世界旅行！2021熱門日劇＋經典必追10大推薦

Shan@ReadyGo

假日不出門，除了在家看書，最放鬆的姿態就是躺在床上追劇了，白天剛起床喜歡看輕鬆的喜劇，下午腦袋清醒可以看個推理劇，晚上睡前在來一齣愛情劇，擁著幸福甜蜜的氛圍入睡，也可能哭個眼睛腫，無論你喜歡哪種劇情，現在的影音平台都能找到適合你的劇，防疫在家做什麼，不如就跟著ReadyGo一起來追劇吧！除了看看2021年有哪五部必看日劇，當然也不能錯過那些經典必看的日劇。

跟播中

#打扮的戀愛是有理由的

真柴胡桃(川口春耐飾)是某品牌的宣傳公關，同時又是擁有10萬粉絲的KOL，為了滿足公司、粉絲，以及暗戀的葉山社長的期望，總是在穿著和妝容上認真打扮。因忘記租約從原租屋處改搬到共居公寓，而遇見崇尚極簡主義的餐車店長藤野駿(橫濱流星飾)。敘述價值觀不同的人們在同一屋簷下生活，在愛情、友情中，如何活出真正自我。

主要演員：川口春奈、橫濱流星、丸山隆平、中村杏、夏川結衣、向井理、山下美月、高橋文哉、飯尾和樹、瀧川英次、木本夕貴

#櫻之塔

這是一部關於爬上警視總監寶座的權力遊戲，《櫻之塔》在傳統查案抓捕犯人的劇本套路上增添新創意，講述警視廳高層的權力鬥爭，主角也參與其中。他擁有優秀的罪犯側寫能力和沉著冷靜的判斷力，卻因幼年時期的某個事件而渴望權力，不光彩的工作也來者不拒，甚至違反警察應盡的仁義道德，到底會如何發展，是大家繼續追下去的原因。

主要演員：玉木宏、廣末涼子、岡田健史、森崎溫、渡邊大知、馬場徹、井本彩花、岡部貴志、小松和重、長谷川朝晴、駒木根隆介、小林優仁、仲里依紗、橋本潤、高岡早紀、段田安則、光石研、吉田鋼太郎、椎名桔平

#喜劇開場

故事的大綱在描述學生時期的好朋友們，一起闖蕩影視圈，經歷好幾年的努力，仍無法打開知名度，決定在最後一齣短劇「喜劇開場」作為劇團的完結，並在戲劇一開始就告訴觀眾。而故事透過觀眾有村的角度，開啟與劇團成員的對話，對話中成員們紛紛回想起高中時期的熱血和初衷，決定再拚一次。

主要演員：菅田將暉、有村架純、仲野太賀、古川琴音、神木隆之介

#離婚活動

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一對閃電結婚的夫妻，發現彼此價值觀南轅北轍，而馬上決定要離婚。一位是傳統亞洲家庭觀念，認為男性要保護女性、家事由女方處理，讓一直在時尚公司中工作的女主角，無法認同，雙方達到共識要離婚時，發現各自的父母也正吵著要離婚，帶出現實生活中家庭間的問題，和離婚之後要面臨的課題。

主要演員：北川景子、永山瑛太、佐野史郎、平田滿、三石琴乃、平岩紙、夏野琴子、酒向芳、宮崎美子、高橋光臣、白洲迅、大野絲、松永天馬、武田玲奈、田邊桃子、菅原卓磨、池田大、吉田涼哉、柴田勇貴、中田久留美、中山麻聖

#鴉色刑事組

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這部電視劇以常被認為是冷漠精英的法官和法院書記官為主角，劇中充滿人情味和溫暖的表現。竹野內豐飾演的法官個性細心且執著，特別針對案件常「發動職權」，親自到案件現場調查，和訪問與案件相關的人，另一位由黑木華飾演的法官則著重處理案件的效率，認為快速處理手頭上負責的案件才是法官應盡的責任。

主要演員：竹野内豐、黑木華、新田真劍佑、山崎育三郎、櫻井友紀、水谷果穗、中村梅雀、升毅、草刈民代、小日向文世

經典必追日劇

#戀愛可以持續到天長地久

TBS 官方網站

一位因為對「天堂先生」的憧憬，而努力考上護理師，希望能和天堂先生再次相遇的佐倉七瀨，在終於相遇之際，發現那個他和過去印象中善良的醫生天差地遠，在醫院被譽為魔王的醫師，冷酷無情又毒蛇，只有女主角勇往直前的去表明心意，也為此努力想變成更好的護理師，逐漸融化天堂先生的心。

主要演員：上白石萌音、佐藤健、香里奈、蓮佛美沙子、山本耕史、每熊克哉、黑羽麻璃央、吉川愛、平岩紙、昴生、渡邊圭祐

#UNNATURAL法醫女王

TBS 官方網站

由石原聰美飾演的三澄美琴是一位專門透過解剖查明死因的法醫，許多非自然的死亡個案，背後都有必須查明的原因，如偽裝殺人、醫療疏失…等，法醫透過專業去推斷真正的死因，還給死者一個清白，每集故事都敘述著被解剖的死者生前遭遇，看見更多社會上的不公平，隨著法醫的腳步藉此拯救更多人。

主要演員：石原聰美、市川實日子、井浦新、窪田正孝、松重豐

#月薪嬌妻

TBS 官方網站

新垣結衣所飾演的森山美栗研究生畢業後求職不順，一直沒有找到工作，成為派遣職員後又被解僱，經由父親的介紹到別人家從事家事的幫手，而在IT業上班工作的男主角，平常不太會表達自己，卻逐漸被美栗所融化，為了繼續留在者個家工作，兩人提出「契約結婚」的方案，開啟一段假結婚真同居的生活。

主要演員：新垣結衣、星野源、大谷亮平、古田新太、石田百合子、成田凌、細田善彥、宇梶剛士、富田靖子、茂呂師岡、高橋瞳、藤井隆、真野惠里菜、古館寬治、西田尚美、青木崇高

#如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師

tv-tokyo 官方網站

一個不可思議的都市傳說，居然在一個上班族的身上成真了！已經30歲也當了30年處男安達，意外獲得了只要接觸他人就可以讀取對方內心在想什麼的魔法能力，但他卻覺得這個能力既無用又多餘，於是總不以為意，直到他意外發現同事原來對自己一往情深，兩人的戀情是否能順利展開呢？

主要演員：赤楚衛二、町田啟太、淺香航大、優太朗、草川拓彌、佐藤玲、鈴之助

#MIU404

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經典的警察劇，戲中的第4機動搜查隊，要招募觀察力過人、遇到危急能冷靜處理的刑警，但因人事出狀況，原本被淘汰的人選被找回與精英刑警做搭檔。一個運動神經好又非常有危機處理能力，配上一個身體比腦袋先動的熱血青年，兩個南轅北轍的個性要怎麼在24小時的執勤時間內合作，打擊反最呢？

主要演員：綾野剛、星野源、岡田健史、橋本潤、麻生久美子、渡邊圭祐、金井勇太、生瀨勝久、菅田將暉

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