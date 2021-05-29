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疫情衝擊！台北中山日式火鍋店「赤鍋Akakara」宣佈永久歇業
台灣近期迎來目前為止最嚴重疫情，全台餐飲已一律禁內用，不少餐飲頂不住新一波疫情衝擊，悄然熄燈。而源自日本名古屋的連鎖火鍋專賣店「赤から鍋 Akakara」來台六年虜獲一票饕客，然而受疫情影響，近期透過臉書專頁宣佈即日起永久歇業，讓熟客震驚不已。
日式火鍋「赤から鍋 Akakara」主打還原道地日本料理，赤味噌鍋、紅白湯乃至鎮店招牌手羽先（雞翅膀）、起士玉子燒、串燒都備受喜愛，店內設計也讓人秒飛日本。可惜在嚴峻疫情的重創下，位於中山的赤鍋從原訂暫時休業一周，改為決定熄燈，日前特別發文感謝粉絲的支持，「因為有你們赤鍋才能一路走到了現在！很抱歉因為疫情的關係，沒辦法好好的跟你們說再見，謝謝大家這六年的支持！希望我們會成為大家心目中美好回憶的地方」
消息一出，忠實粉絲難過留言：「可以不要收嗎⋯⋯拜託⋯⋯」、「太可惜了，超愛你們家的牛腸鍋」、「天啊，我本來是搜尋粉專看有沒有出外帶專案的說...居然關了」、「希望能再回來」、「超好吃耶！疫情解除如果你們再開我一定要吃爆」。
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