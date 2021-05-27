一個人限噴一次！ 大賣場標示「酒精有限」 他怒控：省什麼酒精?!

面對新冠肺炎的嚴峻抗疫時期，各家賣場掌握民眾出入賣場動線，舉凡實聯制、量體溫、噴酒精等清消措施皆到位，且全民共識多樂於配合。近日一位網友於「爆料公社公開版」臉書社群抱怨道：他到大賣場買東西，買完出來卻被管制門口的阿桑拒絕「再噴一次酒精」，該賣場張貼一張「消毒用酒精［有限］」的單子，他看完感覺「超無言」進而怒控全聯賣場「你省什麼酒精?!」。

這位網友不滿地說，他25日到到全聯中和南華店買東西，進去時店家讓他「噴酒精」，買完出來想再噴1次酒精，「沒想到被門口的阿桑斷然拒絕！」阿桑「指了指桌子上的單子」上面寫著：「消毒用酒精［有限］，1個人只限噴1次，請留給下1位客人，謝謝。請自行消毒。」他看完以後覺得「超無言」，同時表示疫情這麼嚴重，「連4大超商小小的店都提供酒精，全聯那麼大一間店，都不知賣幾十箱酒精了，好意思說酒精『有限』，多1個確診者要浪費國家多少錢與醫護人力，你省什麼酒精？！」

他再說「全聯防疫觀念真的要改善！5/14、15那麼多人擠全聯，若能人流控管，量體溫，實名，不知能少幾個人確診」，全聯「賣到翻掉，賺到飽，卻省那一點酒精」，於是他上網分享問：「不知這算大事還小事，但個人覺得很扯」希望網民評理。

圖／翻攝自「爆料公社公開版」臉書社團

沒想到貼文一出，網友們紛紛打臉原PO：「有需要就自己帶吧，沒人要求你進去購物好嗎？」、「自己帶很難？店家是服務你，不是該義務幫你」、「那罐擺在那邊一堆人拿，哪知道上面有沒有病菌」、「我還以為自己隨身攜帶酒精是常識呢」、「這在爆料自己花不起錢買酒精嗎」，「你自己帶就算你要拿酒精洗澡人家也不會說不行」。

原PO網友後來回應說，「謝謝大家的指教與看法，個人仍然認為大公司要有更多的社會責任，放任人流擠爆賺飽，不知增加多少人確診，卻不提供需要的酒精個人覺得不ok」，他希望「全聯能聽到這樣的聲音」。

聯合報記者取得全聯最新回應：「因應疫情影響，目前全聯每間門市皆會加強消毒頻次，除了為每位入店消費的顧客做手部消毒，門市人員平均每2小時就會針對收營區、手推車、提籃等消毒一次，全面執行高規格防疫措施，盡心提供安心的購物環境。全聯體諒顧客疫情期間心情較為緊繃，但仍會與顧客一起做好防疫工作，同心協力提供安心購物空間。」

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