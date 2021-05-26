台南30年老店「小豆豆鍋燒意麵」延了5年確定退休！網不捨：以後吃不到了

台南老字號美食「小荳荳鍋燒意麵（小豆豆鍋燒意麵）」日前才宣佈因應大環境及疫情影響，5/25為最後營業日，讓大批從小吃到大的粉絲直呼不捨。店家今（26日）再度發文感謝大家的厚愛，並提到「因為豆豆已經成為你們生命中的一部分，我們夫婦延遲了五年才退休」，讓網友驚呼「不是暫時而已嗎？」。

位於台南中西區的複合式餐飲店「小豆豆鍋燒意麵」開業至今超過30年，鍋燒意麵被許多人列為心目中的第一名，吐司、冰品也是內行必吃。然而受疫情影響，加上老闆夫婦年事已高，近期公告將休業一段時間，今再於臉書專頁發表感言感激顧客的支持，感性表示：「回憶這30多年來，看著大家成長，從小時候當學生，浪漫的青春時光，荳蔻年華甚至第一次的約會，到結婚生子會帶著伴侶跟孩子一起回來，小豆豆都有幸參與你們生命中愉快的樂章」、「也許因為豆豆已經成為你們生命中的一部分，我們夫婦延遲了五年才退休」，預告短時間內將維持休業狀態。

貼文一出，不少忠實饕客分享與店家的回憶及最愛餐點，「真的不開了嗎 我最愛的鍋燒意麵欸...還有鮪魚吐司」、「鍋燒意麵配魯味，永遠會懷念」、「從小爸媽開始帶去吃後，轉眼30幾年就過去了，真的是回憶」、「拜託你們，疫情過後可以繼續營業嗎？我們還沒有吃膩餒」、「以後吃不到了」、「想要正式道別，而不是趁疫情突然關上那扇門」，也有人建議可找人接手，延續府城限定記憶。

延伸閱讀：

．摩斯、麥當勞「59元套餐」在家吃！加碼麥當勞2大外送「買1送1」

．全台添好運即起暫停內用！超殺「5折外帶優惠」挺醫護軍警消