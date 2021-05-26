抗疫要緊！全台三級警戒延長　2021澎湖花火節「全場次停辦」

因應疫情緊張，指揮中心昨（26日）宣佈全台三級警戒將延至6/14，而原先宣佈延期、預計6/10復辦的「澎湖國際海上花火節」也最新公告停辦各場次，並呼籲民眾防疫優先、同島一命。

圖／澎湖國際海上花火節

「澎湖花火節」作為台灣最盛大的觀光慶典之一，每年吸引大批旅客朝聖無人機燈光秀和璀璨煙火表演，今年則聯手LINE FRIENDS打造熊大、兔兔超萌聯名主題煙火。然而5月本土疫情急速升溫，全台防疫警戒截至5/28升三級，澎湖花火節早期表示活動暫停至6/8，剩餘場次順延為6/10至7/26。由於考量疫情指揮中心宣佈三級警戒全面延後至6/14，讓澎湖花火節再於臉書專頁公佈，將暫停辦理各場次及澎湖尋寶活動，另外花火體驗館暫停開放至6/14，後續視國內疫情控制情況再研擬花火節續辦日期。

而本次配合最新防疫警戒延期，林務局管轄下所有國家森林遊樂區與自然保護區域、步道及林道同步關閉至6/14，包含太平山、合歡山、阿里山、嘉明湖山屋等人氣景點，提醒民眾關鍵時期減少不必要移動，居家抗疫至上。

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