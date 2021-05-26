防疫優先！台中各大百貨、商場、Outlet營業時間異動看這篇

台中各大百貨商圈林立，但是在本土疫情嚴峻的當下，為了減少民眾群聚的可能性，台中各大百貨也主動響應縮短了營業時間，若有民眾需要進出百貨辦事或是購買餐食，記得先留意各大百貨的營業時間。

老虎城購物中心

為了配合政府防疫措施，台中老虎城購物中心宣布5/24(一)~5/28(五)全館暫停營業，至5月31日為主，將營業時間調整為早上11:30至晚上21:00為止，不便之處敬請見諒。

▲圖片來源：老虎城購物中心

▲圖片來源：老虎城購物中心

日曜天地Outlet

位在台中中區的日曜天地Outlet也公布將調整營業時間，從原本營業11小時調整為營業8小時，即日起開始調整為中午12:00至晚上20:00為止，並且所有的出入口進出都需要配戴口罩、測量體溫及實聯制。

▲圖片來源：日曜天地OUTLET

中友百貨

位在一中商圈附近的中友百貨，一直以來都是學生族群的最愛，但因應疫情中友百貨也宣布從5月22日至5月26日自主停業，至5月28日為止，調整營業時間為上午11:30至晚上20:30為止，也提醒民眾入館要遵守館內的所有防疫措施。

▲圖片來源：中友百貨

麗寶OUTLET MALL

位於台中后里的麗寶樂園度假區因應疫情三級警戒也做了營運調整，包括園內的麗寶樂園、麗寶國際賽車場、天空之夢、麗寶休息站、密室逃脫、麗寶OUTLET MALL、麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店以上場域至5/28皆暫停營運。

▲圖片來源：麗寶OUTLET MALL

台中大遠百

台中大遠百宣佈從即日起至5月28日為止，營業時間調整為中午12:00到晚間20:00，並且連同館內所有的餐廳也配合防疫，只營業到晚上8點就會提早打烊休息，而大遠百威秀影城則是暫停營業到5/28。

▲圖片來源：台中大遠百

台中新光三越

全台的新光三越為了要防堵疫情，從5月18日至5月28日為止，將營業時間調整為中午12:00到晚上20:00，新光影城至5/28前暫停營業，也提醒民眾入館要配合館內所有的防疫措施。

▲圖片來源：新光三越

勤美誠品綠園道

位在綠園道的勤美誠品宣布調整營業時間，從5月17日起至5月31日為止，調整營業時間調整為早上11:30至晚間20:00為止，也提醒民眾入館要請配合實聯制。

▲圖片來源：勤美誠品綠園道

金典綠園道商場

金典綠園道商場內設有第六市場，也是民眾們購物時的選項之一，而為了防堵疫情日前也宣布即日起至5月31日為止，調整營業時間為上午11:30至晚上20:00為止，並且加強館內語音提醒與實名制表單填寫，一起對抗疫情！

▲圖片來源：金典綠園道商場

秀泰生活台中文心店、站前店

因應疫情期間，秀泰生活台中文心店及站前店，即日起至5月28日為止，營業時間調整為中午12:00至晚上20:00為止，影城皆暫停營業，並且加強防疫措施，像是公共區域定時清潔消毒、入館量測體溫、出入口提供酒精消毒手部、員工每日體溫監測、配戴口罩，共同對抗疫情！

▲圖片來源：秀泰生活台中文心店

▲圖片來源：秀泰生活台中站前店

Mitsui Outlet Park 台中港

Mitsui Outlet Park 台中港為了配合全國防疫政策，守護你我健康，從5月19日至5月28日為止，設施營業時間調整為中午12:00至晚上20:00為止，並且即日起至5月28日Asobi Square遊びの広場遊樂廣場暫停開放，造成不便敬請見諒。

▲圖片來源：Mitsui Outlet Park 台中港





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