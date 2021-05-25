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疫情影響！台南老字號「小豆豆鍋燒意麵」停業　網哭喊：拜託要再回歸

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／小荳荳鍋燒意麵
圖／小荳荳鍋燒意麵

全台疫情緊張，去年起已有許多熟悉名店不敵疫情宣佈停業或永久熄燈，而台南複合式餐飲老店「小荳荳鍋燒意麵（小豆豆鍋燒意麵）」昨（24日）晚於臉書社群公告，將於5/25後休業、感謝大家的支持，讓饕客們大為震驚，湧入留言區盼店家盡早回歸。

小豆豆鍋燒意麵為台南在地人回憶，亦是各地旅客朝聖美食的排隊聖地，不論經典鍋燒意麵還是一系列雪花冰都備受喜愛，開業至今生意極佳。然而近來本土疫情嚴峻，各縣市陸續宣佈景致內用，店家日前本臨時提供電話訂餐，以減低等候及接觸時間，昨晚最新再度無預警宣佈，由於受大環境及疫情影響，將於5/25後休息一陣子，並感謝大家多年的支持與愛護，最後提及「希望會有機會再為大家服務」，何時或是否繼續營業一切都是未知數。

消息一出，網友一片哀嚎，「不要！！」、「不……會……吧……」、「疫情過了要回來喔」、「拜託要再回歸喔」、「等你回來，小時候的回憶」、「要再回來拜託！！！」另一人氣日式料理「富田壽司」也表示同步休息，當地著名必吃再減一。

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