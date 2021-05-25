屈臣氏總公司1員工快篩結果陽性！業者：已立即通報大樓全棟消毒

台灣屈臣氏5月22日獲悉總公司一名員工「2019年新型冠狀病毒」快篩結果為陽性，目前已進行隔離檢疫並將進一步進行PCR核酸檢測，公司會持續關切並給予全力協助。因有人爆料屈臣氏並未告知同棟大樓，對此屈臣氏表示，獲報後就已立即通報總公司所屬大樓安排全棟消毒，同時自5月24日起啟動總公司全員居家辦公，管委會接獲通知後也立即通報1922疾病管制局，疾管局回覆該名員工尚未進行PCR核酸檢測，非確診個案，建議大樓進行環境消毒等待疾管局通知，因此管委會並未通知其他住戶。

根據屈臣氏總公司所在的新亞松山大樓指出，5月22日上午接獲台灣屈臣氏總公司通知有一員工快篩結果為陽性，管委會立即去電1922疾病管制局了解，疾管局回覆該名員工尚未進行PCR核酸檢測，非確診個案，大樓如果不放心，可進行環境消毒，等待疾管局通知。管委會也立即去電台灣屈臣氏總公司窗口，若有確定狀況，請務必通知大樓，並於5月22日當天晚上進行大樓全棟消毒。管委會也曾討論是否要公告，但因去電1922疾病管制局確認大樓不可自行公告，所以依法未公告大樓其他租戶。

屈臣氏表示，該名員工最後進辦公室日期為5月14日，近期工作地點僅限於總公司，公司於5月22日獲報後已緊急通知大樓管委會，進行全棟消毒，同時也立即通知近期密切接觸之同仁，採取必要的居家健康管理，如有症狀須盡速就醫。全體人員則於5月24日起啟動全員居家辦公，將每日關懷同仁健康狀況，並要求每日量測體溫，落實自主健康管理，並將繼續保持高度警惕及密切留意中央流行疫情指揮中心所發出的相關防疫措施，持續與中央疫情指揮中心保持聯繫，以保障所有員工及消費者於防疫期間的購物安全。

在此個案發生之前，屈臣氏總公司已採取一系列防疫措施，自5月17日啟動總公司分流上班，全體員工自我健康管理，所有員工必須配戴口罩，每日上班前量測體溫並記錄，發燒者禁止進入辦公室、請其立即返家自行就醫隔離，並通報相關主管，由主管告知同一工作場所的其他同仁知悉，注意自身的健康狀況；每層樓的辦公室入口安裝自動感應酒精消毒機，每個洗手間提供抗菌洗手液供員工使用；安排每周一次辦公室消毒，並定期公告張貼防疫相關訊息、加強員工防疫意識；禁止與外部廠商進行當面會議，全面改採視訊會議，以降低人員群聚風險。

此外，屈臣氏升級全台門市人員防疫設備，包含全台門市實聯制、要求員工加強防疫作業、全面暫停商品試用等，除了保護消費者之外，更守護第一線員工，全面升級門市人員的防疫設備，提供護目鏡及口罩、酒精等相關防疫用品。