苦撐無解！台北車站「Notch咖啡」永久熄燈　不限時讀書聖地成回憶

位於台北車站的連鎖品牌「Notch咖啡」站前店，憑藉平價餐飲，加上不限時、免費Wifi及插座的服務，成為許多學子唸書或討論報告、上班族買咖啡提神的一大據點。然而去年受疫情影響，店家苦撐一年六個月後，卻再受新一波更嚴峻疫情衝擊，加上續約漲租壓力，23日無奈宣佈「NOTCH咖啡-站前店」正式走入歷史，永久歇業。

圖／Notch咖啡 站前店-信陽街臉書專頁

即將屆滿9年的「NOTCH咖啡-站前店」日前於臉書附上店面已拆除照片，公告正式熄燈，提及疫情下苦撐一年六個月，本以為即將熬過艱苦歲月，「沒想到疫情急轉直下，加上續約又漲租的雙重壓力，站前店決定退出。」而原有顧客購買的寄包資料將全數轉移至距離站前店5分鐘步程的本町店，原有寄杯也可至其餘分店（內湖店除外）使用。

消息一出，讓新舊粉絲紛紛不捨留言：「感傷 補習前都要買一杯來提神」、「不限時讀書的地方掰掰」、「學測讀書的地方不見了」、「從高中考大學、到研究所考托福」、「以前常來這邊做報告寫論文，珍重再見」、「從高中就在這現在到大學畢業了也會去」、「我的天，北車最有味道的咖啡廳」、「回高雄前的休息站」、「第一次去也是最後一次了」，每個留言都反映了忠實粉絲的留念與青春回憶。

店家貼文也感性表示，「因為不能群聚，來不及通知所有的朋友們前來拍照做最後的巡禮或留念，我們真心抱歉。8年多的站前店，珍藏了多少人的回憶。即使再多的不捨，也要忍心割捨。很抱歉無法挺過疫情，很抱歉不夠強壯頂不住漲房租。NOTCH咖啡-站前店，我們並非戰死沙場，我們光榮退役」、「NOTCH絕不會忽視支持我們的各位! 謝謝每一位客人曾經帶給我們的美好歲月」、「NOTCH咖啡-站前店，珍重 再見」

圖／Notch咖啡 站前店-信陽街臉書專頁

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