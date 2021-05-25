悶壞了嗎？台灣10大超夯「釣魚釣蝦YouTuber」　在家防疫也能賞野味生態、重返大自然美好！

看影片也能透透氣！

疫情籠罩，全台進入三級警戒，喜愛戶外活動的民眾都減少外出、聚會，在家防疫的你，是否也快悶壞了呢？不妨來看看台灣有哪些野味、釣魚系YouTuber，各個特色不同，靠著高超技巧，帶著觀眾上山下海，冒險捕捉生鮮美味，烹調品嚐野生美食，認識美麗寶島生態，遠離都市塵囂，感受最單純的快樂。

不論是正妹釣蝦女神、專業技術流還是長輩主持，每個人特色大不同，都能讓人能感受到大自然美好，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出台灣前時大自然系YouTuber，趕快一起訂閱遠離煩悶！





NO. 10那個釣魚頻道

那個釣魚頻道到底是哪個頻道?？請認明鵝大人主持！鵝大人從淡水釣、外島釣都會，也帶觀眾到溪流邊搭帳篷、吃啤酒蝦、國宴魚等野味美食，讓網友看了超餓，許多留言大讚他「幹話幽默舒壓，而且不忘仔細講解」、「有趣、說明也最清楚，幹話也最多，喜歡啦！」連他都調侃自己很喜歡裝帥，但又常常不小心凸槌，流露真性情飆罵，台語超流轉的他，不時也為影片製造笑點，喜歡輕鬆風格的人別錯過！

image source: 那個釣魚頻道

NO 9張小柚

﻿講到釣魚釣蝦紅人，絕不可錯過張小柚，有許多熱愛釣蝦者都會看他的「釣蝦聖經」教學，從新手基礎釣具購買篇，到長、短鉤差別以及浮標的訊號解讀通通有，在釣蝦場打滾多年的他，從3年前開始經營頻道，常常跟老婆「柚嫂」一起到各地釣蝦場挑戰，兩人的技術好得沒話說，許多網友大讚看他們的影片超紓壓，眼見一隻隻蝦子跟著上鉤爽度破表，此外他也會海釣、船釣，各種都難不倒！

image source: 張小柚

NO.8邱奕榮愛釣魚

6年前就開始上傳釣魚技巧類影片，當時每部幾乎都有5萬左右觀看的支持，親切樸實的主持風格受到粉絲喜愛，影片能感受到他滿滿熱情，邱奕榮同時也是台灣最大釣魚臉書社團「台灣愛釣魚釣技論區」管理員，目前有12.8 萬位成員在裡頭，釣友都稱其社長，單支影片最高觀看創下213 萬次紀錄，與其他釣客釣到超美煙仔魚（鰹魚台語），緊張過程到拉竿上岸，精彩過程連周遭警察都忍不住與他們合照。

image source: 邱奕榮愛釣魚

NO. 7Omega 歐咩嘎

「人生只有一瞬間，而我想捕捉這一切」熱愛釣魚的Omega，時常帶著粉絲去各地探險，從深山水溝、港區排水溝、池塘到河堤，過程中總是會有讓人意想不到的驚奇，像是有兇猛魚兒跳起來咬餌，不時有珍稀的魚兒上鉤，有時也會現釣現吃，或是到野外生態探險，搭配歐咩嘎不時白爛的主持風格，時常有粉絲形容，看著歐咩嘎的影片很放鬆，可以在工作忙碌的時候，感受跟大自然交流，讓人有機會也想到野外去嘗試。

image source: Omega 歐咩嘎

NO.6加珍珠&甘那迪

誰說情侶約會就該吃大餐、享受奢華？正妹吃貨女孩加珍珠、熱愛釣魚的男孩甘那迪，喜歡釣魚、釣蝦樸實又充滿樂趣的活動，在影片互動自然可愛，讓網友被放閃也甘願，頻道不時會到台灣各地野外釣蝦、釣魚場探險，內容不僅有趣，也會分享許多釣魚知識、趣聞，像是用超巨大浮標釣蝦、實測迪卡儂100元釣竿等，即使不懂釣蝦釣魚技巧也能讓人看得很開心！

NO.5阿坤的水族遊樂園

頻道如其名，原本在從事水產養殖行業的阿坤，因為熱愛水中生物，透過影片拍攝讓許多網友大開眼界，認識到許多新知識，像是魚類、貝類還是頭足類軟絲、花枝等成長過程，對這些暸若指掌的他，從照顧生物、海釣、生態介紹、烹煮料理，各類主題都有涉獵，其中又以餵食系列最受網友歡迎，不說你可能不知道，花枝寶寶其實很愛吃海蟑螂，還會一隻一隻排隊「吸進去」，療癒影片讓網友大呼「不知不覺就看完」。

image source: 阿坤的水族遊樂園

NO.4iampatti采蓁

誰說釣魚釣蝦是屬於男生的野外粗活！氣質美女Patti采蓁就示範了女生也能釣出一片天，喜歡釣魚、旅遊、美食與戶外露營的她，就常常在在頻道分享自己到各處探險，走入深山野營，夜裡抓蝦烹調，帶著觀眾遠離都市生活，在溪流邊搭起帳棚、搭伙煮食，加上Patti知性介紹，精彩度不輸旅遊節目，先前她在苦花山溪溫泉大秀比基尼，吸引33萬粉絲觀看大讚「超有誠意」。



image source: pattihuang IG

NO.3Queen沐雨柔 Eve

原本從事平面模特兒工作的沐雨柔，不僅身材、顏值爆表，樂衷釣蝦的她，在YT頻道上也有許多類似主題影片，被網友封為「釣蝦女神」，不時大秀好身材放福利，一出場就是全場亮點，讓男粉絲看了目不轉睛，影片內容多變的她，不只釣蝦、釣魚技術一流，還會釣青蛙，拿起釣竿架勢十足，不管是正經釣還是活潑胡鬧都能駕馭，性格爽朗不做作，累積23萬訂閱。

image source: Queen沐雨柔 Eve

NO.2萍哥

講著親切的台灣國語，總是滿面笑容，被網友形容「像我小時候帶我們到處玩的囝仔頭王大哥」，帶領都市網友到大圳抓野生蜆、沙公，也會挑戰吃蜂蛹、蟋蟀等稀奇野味，其中有不少富有教育意義的內容，從萍哥影片可以感受滿滿鄉間生活的快樂，近期他也在蔡阿嘎、嘎嫂二伯共同推薦下，引起大量網友關注，近一年聲量暴增1.3萬筆，靠著親和力、自然散發純真快樂的風格，成功殺出一條血路。



image source: 萍哥

NO.1老人與狗

前YT團體狠愛演成員牛排的爸爸，如同頻道名稱「老人與狗」，影片主角就是個性活潑開朗的老人與狗兒「咪咪」、「豆芽菜」到溪邊抓河蚌、抓魚，做成美味下酒菜，自製工具抓青蛙等主題，讓觀眾彷彿回到多年前兒時記憶，不時與萌犬互動超圈粉，影片風格溫馨療癒，累積超過50萬人訂閱，其中破百萬的影片也不少，人氣完全不輸年輕人，網友大讚「不會太浮誇和矯情，看了很輕鬆」、「小品不做作你知道有多難能可貴嗎」。

image source: 老人與狗

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月20日至2021年05月19日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『野味、釣魚釣蝦YTR』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



