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跨區支援惹禍！台灣大哥大三重五華門市員工確診 關閉3門市

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
台灣大哥大稍早證實1名三重區五華門市的員工確診新冠肺炎，目前關閉3家相關門市進行消毒。（圖非該門市）圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大稍早證實1名三重區五華門市的員工確診新冠肺炎，目前關閉3家相關門市進行消毒。（圖非該門市）圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大稍早證實1名三重區五華門市的員工於5月22日深夜23:50接獲同仁自主通報，確診新冠肺炎。目前立即關閉三重區五華門市及另兩家有接觸史之門巿，進行全面消毒，並要求三家門市員工進行篩檢，即日起居家檢疫至6月2日，隔離期間將正常給薪，公司也將提供同仁相關協助與關懷。目前門市皆已採行實聯制，台灣大也將配合政府的疫調工作，提醒近期有前往該門市的客戶，特別留意自己的健康情形。

台灣大表示，該確診員工原本於台北市萬華區門巿服務，因萬華及蘆洲兩區於5月15日起受疫情影響暫停營業改採異地備援。該員因居住地緣關係，於5月18日至19日前往新北市三重區五華店支援，5月20日因身體不適即未進門巿前往就醫，在醫生建議下快篩，5月22日深夜23:40左右接獲確診通知。

台灣大哥大目前所有門市嚴格落實各項防疫措施，包括量額溫、戴口罩、實聯制等，且每小時進行一次消毒工作。

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