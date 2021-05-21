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全家便利商店推「防疫套餐組」、「居家套餐組」！約市價7～8折優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店推出4款以鮮乳、泡麵、飲料、罐頭等商品組合的「防疫套餐組」，每款售價499元，約市價7～8折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出4款以鮮乳、泡麵、飲料、罐頭等商品組合的「防疫套餐組」，每款售價499元，約市價7～8折優惠。圖／全家便利商店提供

疫情嚴峻，全台進入三級警戒，迎接第一個周末到來，為了滿足防疫就近採購需求，全家便利商店推出多項宅居囤糧商品，即日起推出4款零食、泡麵、飲料等「居家套餐組」，每款售價299元，約市價7～8折優惠，可在門市店長LINE群組先喊+1選購，就可到店結帳、快速領取，減少駐留門市採購時間；另推出4款「防疫套餐組」，每款售價499元，商品組合以米、麵、罐頭和鮮乳為主，同樣約市價7～8折。

因應宅居自煮需求，全家便利商店LINE群組也推出冷凍生鮮、覆熱即食、熱門甜點等超過50款商品預購活動，即日起至6月30日單筆消費滿888元贈88元購物金（每會員限贈一次）。另外全家便利商店全台超過200家販售蔬菜的門市即日起至6月15日推出指定有機蔬菜任3包100元優惠。準備早餐也可購買匠土司，即日起至6月15日購買匠吐司家庭號系列任一件，加價30元，就能獲得義美豆奶紅茶2瓶。

高溫延續，為提供大眾消暑解悶方案，全家便利商店即日起至6月6日推出Let’s Café、私品茶杯杯集章趣活動，活動期間購買咖啡、茶全品項任一項可集1章，集滿3個章可免費兌換中杯經典美式咖啡、中杯經典拿鐵或金萱青茶一杯；酷繽沙即日起至6月15日推出蘋果派酷繽沙、吉比花生酷繽沙單杯特價39元（原價60元）。

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