全國防疫升三級！星巴克「全台門市禁內用」 伯朗咖啡近全面停業

星巴克粉絲注意！因應今（19日）全台防疫升三級警戒，星巴克晚間11時於官方臉書公佈，全台門市即起僅提供外帶，鼓勵民眾一起居家防疫，另一cama café、85度C也宣佈全台分店暫停內用服務，伯朗咖啡館除百貨及複合型門市，5月底更採預防式停業，減低群聚風險。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

為落實防疫，星巴克近期暫緩全台行銷活動、暫停雙北地區門市內用及洗手間服務，萬華6家門市也受群聚案影響停業至5/28。如今疫情擴散至其他地區，全國統一升至三級防疫，星巴克正式公佈，全台門市即起僅開放外帶，不提供座位區及洗手間，部分商場及百貨型門市則不在此限。此外，顧客服務中心及部分門市配合防疫則各自調整營業時間，詳情可至官網查詢。

圖／7-ELEVEN提供

另外，作為統一超商旗下的品牌，星巴克也將於明（20日）起陸續啟動「簡訊實聯制」，不必輸入個資也能快速入店，並將持續祭出外送服務，未來亦將根據疫情滾動式調整防疫措施。而其他連鎖咖啡如85度C早前已優先公佈全台不提供內用、cama café也宣佈5/20起所有門市皆暫停內用服務、伯朗咖啡館僅保留共4家百貨及複合型門市，全面暫停營業至5/31，自主升級防疫措施。

星巴克最新抗疫調整

1.入店顧客請配合掃描門市內POP上QR code進行實聯制登錄。2.全台門市座位區及廁所暫停使用，部分商場及百貨型門市則依其規定不在此限。3.即日起至2021/6/8止，暫緩舉辦相關全台星巴克之行銷活動，取消活動公告如下：【檔期活動】5/17(一)星巴克LINE好友專屬驚喜5/19(三) 安心外帶好友分享5/20(四)、5/27(四) COFFEE DAY 咖啡生活日5/21(五)、5/28(五)、6/4(五) NITRO DAY【星禮程活動】5/18(二) 金星級會員專屬 指定品項 雙倍贈星週末好星情 Bonus Star

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