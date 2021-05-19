咖啡控別白跑！星巴克萬華6家門市「即日起停業10天」

因應本土疫情加劇，星巴克早前宣佈即日起暫緩全台行銷活動，雙北門市也因應防疫三級警戒僅提供外帶服務，而日前也針對萬華群聚案暫時關閉萬華區6家門市，包含位於西門町商圈的漢中門市、昆明門市等，皆由即日起暫停營運至5/28。

星巴克萬華區門市共有6家店面，於官網的門市查詢選擇台北萬華區，可發現西門成都門市、西門昆明門市、西門桂林門市、萬華西藏門市、艋舺門市、漢中門市標明統一暫停營業至5/28。而雙北地區門市近期也配合升防疫三級警戒，全面禁止內用、僅提供外帶服務，各地區營業時間也彈性縮短，座位區及廁所同步暫停使用，部分商場及百貨型門市則不在此限。

另外同樣位於西門町的網美打卡餐廳「Meat Up」也暫時歇業，人氣吃到飽「馬辣」漢口店則暫停營業至5/27，後續再視情況調整。

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