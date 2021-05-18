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環球購物中心板橋車站、南港車站 今下午提前閉館消毒！

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心板橋車站5/18下午14:00起至5/19全館閉店清潔消毒，5/20正常營業。南港車站店5/18下午15:00起自主停業，進行全面清潔消毒，5/19正常營業。圖／環球購物中心提供
環球購物中心板橋車站5/18下午14:00起至5/19全館閉店清潔消毒，5/20正常營業。南港車站店5/18下午15:00起自主停業，進行全面清潔消毒，5/19正常營業。圖／環球購物中心提供

Global Mall環球購物中心板橋車站今日中午接獲衛生局通知，配合足跡疫調中，環球購物中心板橋車站主動以防疫高規格先進行全面清潔消毒，於今日（5/18）下午14:00起至5/19全館閉店清潔消毒，5/20正常營業。而環球購物中心南港車站因為位處多鐵共構位置，往來人潮眾多，也將於今日下午15:00起自主停業，進行全面清潔消毒，5/19正常營業。另外，環球購物中心全台六店暫停餐飲內用。

三井Outlet今天則宣布，繼林口店即日起至6/8營業時間調整為12:00至20:00；台中港店5/19起至5/28設施營業時間調整為12:00-20:00，5/28前Asobi Square暫停開放。

配合政府防疫政策，環球購物中心全面落實防疫措施，繼連鎖百貨首採縮短營業時間，提早八點打烊、入館實聯制相關超前防疫措施後，為維護顧客及員工健康安全，開百貨先例，自即日起至5/28全台六店板橋車站、南港車站、新北中和、桃園A8、林口A9及新左營車站將全面暫停餐飲內用服務，僅提供外帶、外送服務。同時在外送服務上，已設立外送平台單一取貨區，並備有酒精消毒液。

環球購物中心全台七店自5月17日至5月28日營業時間調整為11:30~20:00(原營業時間約為10:30~22:00)，並暫停館內活動以及親子樂園、兒童遊戲場、影城、按摩服務店、健身中心等營業。商場空間每周進行全館消毒、每小時公共區域以酒精消毒，入口量測體溫、酒精消毒液措施，主題餐廳實施第二次實聯制、美食街裝設隔板、內用空間擴大客席間距，館內配置地貼、桌貼，提醒維持社交距離。

所有館內員工每三小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫，同時更擴大外帶外送服務，設立Uber Eats、Foodpanda外送平台單一取貨區，5月底前將設置「無接觸快取區」。

環球購物中心全台各店全面暫停餐飲內用。圖／環球購物中心提供
環球購物中心全台各店全面暫停餐飲內用。圖／環球購物中心提供
環球購物中心板橋車站5/18下午14:00起至5/19全館閉店清潔消毒，5/20正常營業。圖／環球購物中心提供
環球購物中心板橋車站5/18下午14:00起至5/19全館閉店清潔消毒，5/20正常營業。圖／環球購物中心提供

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