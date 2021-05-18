全台46間餐廳「全部暫停內用」！饗食天堂、旭集賣便當

為了減少疫情期間的人員接觸，許多餐飲品牌近期均停止內用服務，藉此防疫。旗下擁有饗食天堂、饗饗等餐飲品牌的「饗賓餐旅集團」，甫於17日宣佈暫停雙北、桃園地區的內用服務，18日再度升級，宣佈自5月19日起，全台所有門市全部暫停內用服務，共計46間門市受到影響。

自福利川菜餐廳起家的饗賓餐旅，目前旗下共有饗食天堂、開飯川食堂、果然匯、饗泰多、真珠台菜、饗饗等7大品牌，包括雙北、新竹、台中、高雄等主要城市均有進駐，全台共計有46間門市。此次配合政府防疫，饗賓宣佈，自5月19日至5月28日期間，全面停止內用服務，均僅提供外帶與外送服務。