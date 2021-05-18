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全台46間餐廳「全部暫停內用」！饗食天堂、旭集賣便當

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
饗食天堂推出有「豪邁獨饗餐盒」。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂推出有「豪邁獨饗餐盒」。圖／饗賓餐旅提供

為了減少疫情期間的人員接觸，許多餐飲品牌近期均停止內用服務，藉此防疫。旗下擁有饗食天堂、饗饗等餐飲品牌的「饗賓餐旅集團」，甫於17日宣佈暫停雙北、桃園地區的內用服務，18日再度升級，宣佈自5月19日起，全台所有門市全部暫停內用服務，共計46間門市受到影響。

自福利川菜餐廳起家的饗賓餐旅，目前旗下共有饗食天堂、開飯川食堂、果然匯、饗泰多、真珠台菜、饗饗等7大品牌，包括雙北、新竹、台中、高雄等主要城市均有進駐，全台共計有46間門市。此次配合政府防疫，饗賓宣佈，自5月19日至5月28日期間，全面停止內用服務，均僅提供外帶與外送服務。

針對有用餐需求的民眾，饗賓集結7個品牌，於「饗帶走EATOGO」平台推出外帶外送服務，提供台式、日式、泰式等不同風味的餐點選擇。例如饗食天堂提供有豪邁獨饗餐盒、澎湃獨饗餐盒，旭集則提供牛膳便當、豚膳便當等選擇。即日起至5月31日期間，還可享「滿千打9折」的外帶外送優惠服務，共同陪伴消費者度過疫情。

旭集所推出的「豚膳便當」。圖／饗賓餐旅提供
旭集所推出的「豚膳便當」。圖／饗賓餐旅提供

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