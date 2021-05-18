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午後對流旺盛！ 新北、宜蘭大雨特報

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局表示，今天新北及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。圖／氣象局提供
午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局表示，今天新北及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。圖／氣象局提供

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局表示，今天新北及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，受到微弱鋒面影響，金門及馬祖有短暫陣雨或雷雨，台灣中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局說，明天東半部地區及金門、馬祖仍有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部地區及其他山區亦有局部短暫雷陣雨。今、明兩天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

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