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欣葉23間餐廳「全面暫停內用」！加好友外帶享79折

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
欣葉日本料理提供多款外帶餐點。圖／欣葉提供
欣葉日本料理提供多款外帶餐點。圖／欣葉提供

為落實防疫，欣葉旗下所有門市，自即日起至5月28日期間，全面暫停內用，僅提供外帶與外送服務。包括欣葉台菜、咖哩匠、金爸爸等9個品牌，合計23間門市受到影響。另外為了鼓勵消費者居家防疫，加入line好友，還可享外帶79折的優惠。

本次欣葉暫停內用的品牌，共計包括有欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、欣葉日本料理、欣葉呷哺呷哺、咖哩匠、金爸爸、唐點小聚、欣葉俱樂部、欣葉生活廚房等9個品牌，共23家門店。期間內僅提供外帶與外送，部分門市亦會調整營業時間，消費者可透過電話或外送平台點餐。

為了提供更豐富的外帶選擇，原本供應自助餐型態的欣葉日本料理，除了提供壽司、壽喜燒、餐盒外，也打造適合6人分享的「旬彩和食四重奏」，內含沙拉、壽司、烤物等內容，每套3,200元，並贈送祈福鯉魚御守2枚。集結餐廳、外送、市集的「欣葉生活廚房」，則提供有40餘種的冷凍調理包，還有多種時蔬。活動期間內，購買冷凍食品滿3,000可享全台免運，購買外帶餐點、餐盒及冷凍食品，滿千可提供外送服務。

暫停內用期間，凡加入欣葉line好友，即可領取優惠券，憑券可享外帶79折優惠。（部份商品除外）

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