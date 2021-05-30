自己的菜自己種！ 輕鬆當個「城市農夫」 打造可食地景、自家小農場

隨著健康意識逐漸抬頭，消費者愈來愈重視食安與環境保育，因此有機與自然耕種成為消費者選購食材的考量之一，而要如何挑選健康的食材呢？有一部分人則回歸到最根本的做法－自耕自食，透過自身雙手將餐桌上的綠意化無為有，原料來源皆能親自把關，這正是在全球各地漸漸成為的「農耕熱」風潮。

全球正興起的「農耕熱」，即便在城市中也能體驗農作樂趣（圖提供／新北市政府綠美化環境景觀處）

為食安把關 也為環境盡一份力

小至個人家中陽台花圃、大至社區公共空間都可以是當個「城市農夫」的起始點，而自己種菜除了能夠為食安把關，更能為環境盡一份心力，城市中遍布的高樓大廈、柏油路面以及空調設備排出的熱氣，讓都市叢林逐漸高溫化，透過紅外線觀測可以明顯發現都市中心的溫度大幅高於近郊，此現象稱為「熱島效應（Urban Heat Island Effects）」，而緩解熱島效應的方法其一便是－綠化，增加綠地面積讓蒸散作用幫助城市降溫。除了在都市巷弄間的畸零地種菜，部分公家機關也會開放屋頂供民眾打造成另類農場，種植的蔬果更能成為社區內長輩共餐的材料，成為友善家園的城市農夫。

都市中因水泥建築密集，導致溫度明顯高於近郊地區，稱之為「熱島效應」（圖提供／中央氣象局）

說到城市農夫，則一定要提到「可食地景（Edible landscaping或稱Foodscaping）」這個概念，意即將可食用的植物景觀化，不但具有花園的美感，還能兼具食用價值，同時更能凝聚社區的向心力，增加左鄰右舍溝通交流的機會並強化都市人缺少的農耕體驗及知識，以新北市政府為例，除了針對社區、鄰里閒置空地以及學校機關等空間推動可食地景，更與企業合作「公私家菜計畫」，期望利用新北市高達27萬家企業辦公大樓的屋頂推廣種植可食地景，不僅讓員工可以就近在公司種菜達到減輕碳足跡、縮短食物里程、降低都市熱島效應等環保的功能，也能讓員工透過農耕活動舒緩身心、降低工作的疲憊感。

可食地景的概念讓民眾在自耕自食，也為環境增添綠意（圖提供／新北市政府綠美化環境景觀處）

在不到1%的可耕面積中 找出農業新模式

關於「城市綠化」以及「可食地景」，或許可以借鑑高人口密度的新加坡，全國可耕種面積不到1%，超過九成的農產品必須透過進口，而在這樣一個與農業絕緣的國家，卻有一個社會企業「Edible Garden City」選擇在水泥叢林中為農業尋找一線生機，倡導著「Grow Your Own Food」理念並在水泥夾縫中種下一片片綠意，或許只是停車場、人行道、大樓屋頂，各個閒置空間都有機會打造成食物產地，以科技為輔助，包括垂直農法（Vertical Farming）以及空中苗圃（Rooftop Farm）的農業模式蔚為流行，重新塑造新加破農業地景的里程碑。

開放公園提供給民眾種植，在國土面積缺乏的情況下提供給民眾相關的農業知識（圖提供／新加坡國家公園局）

不僅社會企業的參與，新加坡政府的推動更是不遺餘力，由國家公園局推行的租用園地計畫（The Allotment Gardening Scheme）開放10餘座公園，提供超過1000個租用園地，在承租的空間內，可以自由種植蔬果、香料、草藥或任何觀賞性植物，宛如現實版的開心農場，而此計畫的推動也間接地鼓勵民眾走出家門與大自然相處，尤其成為銀髮族退休後的一大樂事，藉此機會也認識周遭的農友，為生活增添姿色。

在都市也能當農夫 為自宅增添綠意

若想要當一名城市農夫卻苦於無地可耕，別擔心，自家陽台與盆栽便可成為一方天地，不用大動干戈便可輕鬆體會農作樂趣，不假他人之手的食材也吃得安心，而既然自耕自食，當然要種些實用或自己愛吃的，以下推薦幾種適合種植於盆栽的作物，讓你輕鬆打造出自家小農場。

1.番茄

種植番茄需要充足的陽光，每天日曬5-6小時為最佳，並且需要疏鬆、排水性佳的土壤，適合深栽，最好要將根莖的2/3掩埋，也可以運用架子或爬藤架，讓蕃茄的藤蔓往上攀爬避免倒伏，不同品種的番茄結果以及生長的速度都不同，可是要細細呵護哦！

2.辣椒

如果是愛吃辣的朋友，種辣椒絕對適合！茁壯後的辣椒產量高，但因其根系較大因此需要一個大且深的盆栽，陽光的照射需要循序漸進，使其漸漸習慣，土壤則適合排水良好的沙質土或者腐植土，小技巧是浸泡過水的種子較容易發芽哦！

3.香菜

香菜是台灣常見的調味配料，種植方法也是相當的簡單，將種子外的硬殼搓開後均勻撒至土中並撒上一層細土，選擇的土穰建議為腐植土，香菜種子喜歡濕度較高的土壤，一定要將土壤澆透，在種子出苗前在陰涼處放置即可，出芽後便可以搬到太陽下面曬曬太陽囉！

4.迷迭香

迷迭香也是常見的香料植物之一，在家種植能夠隨時為料理增添風味實在方便，迷迭香喜歡全日照環境且乾爽的環境，待土讓快乾了再將盆栽澆透即可，若要讓其更美觀，一個月灑一次肥料就可以囉！是個簡單好上手的盆栽作物。

（圖提供／農委會）

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