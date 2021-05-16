全台最美景點「封園閉館」整理包！司馬庫斯、最長七彩吊橋、多良車站、12步道暫停開放

近期台灣本土案例暴增，今（16日）更創下206例新高。雖目前僅雙北地區確定升三級防疫進階，各縣市昨（15）日也已陸續公佈準三級應變措施，今天也要特別為大家整理台灣人氣景點「暫時休園、關閉」的消息，包含各大森林場域、風景區、步道等也列入在內，提醒大家切勿白跑一趟，齊心居家抗疫。

雙龍七彩吊橋：閉園至5/23

圖／南投縣政府提供

因應疫情升溫，南投縣政府開第一槍，宣佈5/17至5/23關閉「雙龍瀑布七彩吊橋園區」，5/24至6/8則將入園人數調整為上下午各400人，後續亦會隨疫情調整。雙龍瀑布七彩吊橋位於信義鄉山谷上，為全台最長、最深的吊橋，去年首度開放後，成為火紅必訪的預約制景點，然而為減少感染風險，除了再次減少總量人數，也確定休園一周，已上網購票的民眾可全額退票。

多良車站：截至6/8

本報資料照片

被譽為「全台最美車站」的台東多良車站因應疫情升級，確定即日起暫時關閉至6/8，包括站內商店街也停止營業，後續將視疫情狀況恢復開放。此外，台東林區管理處也宣佈，即日起將關閉「嘉明湖國家步道」的向陽山屋、嘉明湖山屋及附屬營地，向陽及大武國家森林步道也同步關閉至5/28。

司馬庫斯：休園至6/8

圖／縣府提供

受疫情大暴發影響，新竹尖石鄉「上帝的部落」司馬庫斯昨（15日）於官網公告，將於即日起休園至6/8，部落採自主暫時停業及休園，不開放旅客進入司馬庫斯部落及各景點步道，休園期間部落不提供所有旅遊服務，積極配合防疫措施。

屏東海生館：暫停開放至5/28

圖／屏東海生館提供

全台最大國立海洋生物博物館「屏東海生館」即日下午4點起暫停開放入館，一路關閉至5/28，初步規劃5/29重新開放。而館內「我與企鵝的0.1毫米」的飼育照護體驗活動同步暫停，民眾可聯繫KLOOK平台客服辦理退費，而「夜宿海生館」活動則停辦至6/8。

董家花田：休園至5/21

座落彰化田尾豐田村的「董家花田」今年加碼開放溫室區域，多達6款彩色花海、親子園區、摩艾石像成為母親節最夯花海景點。然而受疫情影響，園方決定休園至5/21，後續花期及開放日以官方社群公告為準。

玉山國家公園：遊客中心、山屋關閉至5/28

作為玉山主峰休憩中繼站的排雲山莊示意圖。圖／本報資料照

配合防疫，玉山國家公園即日起至5/28將關閉山屋、各遊客服務中心、展館等，期限內也禁止民眾進入生態保護區，戶外遊憩空間務必全程配戴口罩、保持1公尺以上距離。

此外，東勢林區管理處宣佈，所轄各森林遊樂區的餐飲一律限外帶，適用餐廳包含大雪山、八仙山、合歡山及武陵國家森林遊樂區。而合歡山松雪樓原開放70人非住宿遊客，為提高防疫標準，即日起至提供住宿遊客進入，外購便當可於松雪樓外側餐廳旁購買。

羅東林區管理處森林育樂場域：休園至5/28

圖／羅東林管處提供

雙北地區昨防疫升三級，林務局羅東林區管理處考量轄區相近，宣佈太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區、員山生態教育館、南澳生態教育館、冬山生態館及自然步道將全面封閉至5/28。而社區型自然步道包括蘇花古道大南澳越嶺段、南澳古道、拳頭姆自然步道、松羅步道、礁溪跑馬古道、林美石磐步道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、九寮溪步道、朝陽步道、獅頭山步道（台北）、金瓜寮魚蕨步道（台北）。太平山國家森林遊樂區已訂房遊客也將提供訂金全退。

宜蘭16處風景區：休園至6/8

清水地熱公園。 圖／Wikimedia

早前宜蘭出現確診案例後，宜蘭縣縣長林姿妙即於5/13宣布，縣轄16處風景區即日起關閉至6/8，包含清水地熱、五峰旗風景特定區、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、維管束、丟丟噹廣場（含幾米廣場）、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、石牌縣界公園、頭城濱海森林公園、冬山河生態綠舟、梅花湖風景特定區、武荖坑風景區、豆腐岬、分洪堰公園、南澳農場等。

台中國家歌劇院：閉館至6/8

因應疫情加劇，台中國家歌劇院即日起全面閉館，台中霧峰「台灣音樂文化園區」同樣閉館至6/8，演奏廳及排練空間亦暫不對外開放租用。

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