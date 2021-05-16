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雙北超商實聯制開跑，7-11、全家「開放式熱食」即日停賣！熱狗+茶葉蛋暫停提供
因應本土疫情急速升溫，雙北亦進入三級疫情警戒，四大超商積極落實防疫措施，昨（15日）起已實施實聯制並關閉所有座位區及廁所，入店需要掃QR code登記，部分門市則提供紙本版供填寫到訪時間、姓名、手機、同行人數。而統一超商7-11及全家便利商店也宣佈將暫停販售「開放式熱食」，以減低接觸風險，鼓勵大家齊心抗疫。
即日起凡至7-11、全家便利商店、萊爾富、OKmart雙北門市，均需配合實聯制登記及全程配戴口罩，而7-11、全家門市也宣佈，即日起暫停販售雙北範圍的自助熟食商品，其中暢銷款茶葉蛋、熱狗、地瓜、關東煮皆不再提供，但冷藏冰箱內同為銅板價的地瓜、茶葉蛋、大亨堡及熱狗將會持續供應，疫情期間可選擇替代。
此外，7-11、全家便利商店、OKmart雙北區域門市已將座位區全數撤離，全台門市將暫停開放洗手間，並會安排定時消毒，加強防疫。
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