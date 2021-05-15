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拼防疫！漢堡王、嵜本暫停內用　生吐司外帶享88折

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
嵜本生吐司暫停台北旗艦店的內用服務，另外吐司、果醬、週邊商品等外帶全品項可享88折。記者陳睿中／攝影
嵜本生吐司暫停台北旗艦店的內用服務，另外吐司、果醬、週邊商品等外帶全品項可享88折。記者陳睿中／攝影

新冠肺炎疫情急速升溫，警戒升至第三級，餐飲業者也連帶受到影響。連鎖速食餐廳「漢堡王」宣佈，即刻起雙北、基隆地區街邊店「暫停所有內用服務」，僅提供外帶外送服務。另外來自日本的「嵜本生吐司」也宣佈，台北旗艦店暫停內用，其他分店每組用餐人數限4人以下，且採梅花座。外帶則可享全品項88折優惠。

漢堡王表示，除了執行實聯制外，即日起更宣告「雙北、基隆地區街邊店暫停所有內用服務，僅提供外帶外送服務」，保護自己與他人安全，商場店則參照商場規範配合運作。另外頂呱呱也已暫停北北基門市的內用服務，改採外帶外送，其他地區則採實聯制。其他如壹玖零陸餐飲集團旗下的舒油頭、伊莉莎白紅茶書房、滷底撈等品牌，也全面停止門市內用。

嵜本生吐司則暫停台北旗艦店的內用服務，台北101、新光南西、板橋大遠百等門市，則採梅花座帶位，每組用餐人數限4人以下。另外為鼓勵外帶，包括吐司、果醬、週邊商品等外帶全品項可享88折。5月28日前，官網訂購則可享滿500加送極生或極美生吐司1片。

漢堡王即刻起宣佈停止雙北、基隆地區的街邊店內用。記者江佩君／攝影
漢堡王即刻起宣佈停止雙北、基隆地區的街邊店內用。記者江佩君／攝影

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