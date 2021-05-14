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防疫升級！台北「奈良美智特展」即日起暫停開放

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

近期台灣疫情加劇，今（14日）本土案例更突破29例創單日新高，因應防疫升級，位於台北藝術大學的「奈良美智特展」即日起至6/8暫停開放。

日本當代藝術家奈良美智2021年首度於台灣舉辦特展，開放免費入場，台北場計劃展至6/20，更將接力加開高雄、台南場次，讓台灣民眾得以陸續欣賞大師級作品。昨（13）日官方因應疫情升溫，特別提醒室外排隊時須保持1公尺距離，室內看展時則務必保持1.5公尺距離，殊不知下午遇上興達電廠因事故全廠停機，北藝大校園停電而暫停營業，剛剛則於臉書宣佈，「奈良美智特展」將於即日起停展至6/8。

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