防疫升級！台北「奈良美智特展」即日起暫停開放

隨著天氣日漸炎熱，也宣告者我們將進入了盛夏的懷抱，而火紅的鳳凰花正是這個時序最豔麗的景色，高雄「大湖番茄會社」有一棵百年壯闊的鳳凰木，每年到了5、6月的開花期，鳳凰花火紅怒放的景色總吸引許多攝影愛好者前來探訪。

2021-05-13 12:01