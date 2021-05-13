協助建構防疫「實聯制」　知惠科技無償提供店家與民眾登記系統

聯合新聞網 / 消費中心／綜合報導
只要掃QR CODE，民眾一秒完成實聯登記。圖／知惠科技提供
只要掃QR CODE，民眾一秒完成實聯登記。圖／知惠科技提供

新冠肺炎(COVID-19)疫情已經進入社區感染階段，疫情警戒也調升至2級，因應疫情發展，各大業者也陸續宣布進入相關場所，除了將落實防疫政策外，且全面實施「實聯制」，首當其衝的非餐飲業者莫屬，必須在最短的時間，將既有服務模式與系統，進行快速整合。

「實聯制」成為各店家最重要的事情，為了幫助店家與民眾解決問題，知惠科技將提供商家免費服務，替店家將系統進行整合，並且無償使用免費的LINE官方帳號，顧客上門時，僅需要掃描QRCode即可完成登記。

知惠科技執行長王達人指出，面對嚴峻疫情，除加強防疫措施外，也希望運用科技公司的專業，替防疫出力。「身為Line官方帳號與AI智能機器人的專業服務提供者，我們讓實聯登記流程更容易，讓大家更願意登記，因此研發出『防疫實聯衝衝衝』的官方帳號，使用者在加入後首次填寫聯絡電話，爾後只要遇到有登錄的商家提供之QRCode即可立即實聯登記，其資安與個資使用規範，皆符合實聯制措施指引保留28天後刪除，且僅供疫調或公共衛生需求使用。」

知惠科技提供免費防疫實聯制軟體供民眾與店家使用。圖／知惠科技提供
知惠科技提供免費防疫實聯制軟體供民眾與店家使用。圖／知惠科技提供

王達人表示，該系統分為店家版與顧客版2種版本，一般商家只要加入『店家版 防疫實聯衝衝衝』，填寫店家位置資訊後，將專屬QRCode印出後張貼於店家門口，上門的消費者，在進門前直接掃描QRCode，都可以快速完成實聯登記，至於消費者，也可以預先加入『防疫實聯衝衝衝』，將綁定聯絡電話先行綁定，再掃描店家QR CODE即可1秒完成實聯登記。

只要掃QR CODE，民眾一秒完成實聯登記。圖／知惠科技提供
只要掃QR CODE，民眾一秒完成實聯登記。圖／知惠科技提供

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