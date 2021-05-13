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高雄「百年鳳凰花」爆紅！ 火紅鳳凰木與廢墟交織成絕美景色

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@mart666777、IG@wickedricky_photography
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大湖番茄會社約興建於日治時期，原是台、日合資經營的番茄會社，台灣光復後改為鳳梨罐頭工廠，現在早已荒廢，昔日工廠大多拆除，遺留下來的只剩幾座牆面。而隨著時代變遷大湖番茄會社已然成為舊時代的遺址，但現場卻留下多株花開如火的鳳凰木，近年來盛開的火紅景色，意外吸引大量遊客、攝影玩家前來拍照取景。

▲圖片來源：IG@terry191112
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▲圖片來源：IG@mart666777
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▲圖片來源：IG@terry191112
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牆面裡的百年鳳凰木依附著大湖番茄會社遺留下的殘壁生長，枝幹橫跨兩端形成花樹般的屋頂，甚至在另一側也可以欣賞到鮮紅的花景，艷紅的鳳凰花與翠綠的鳳凰木呈現旺盛的生命力，舊時代遺留下來的遺址與鳳凰花生生不息形成一種絕妙的對比，目前花況已達到7至8成左右，想拍出荒涼滄桑的絕景可要把握最佳賞花期！

▲圖片來源：IG@terry191112
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▲圖片來源：IG@terry191112
▲圖片來源：IG@terry191112

大湖番茄會社

景點地址：高雄市湖內區中山路一段360號

地圖座標：22.889427,120.242223


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