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享譽國際！阿里山鐵路「林鐵之心」影片 獲3項國際影展大獎

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

《林鐵之心》獲得的三座獎項，皆為國際矚目知名影展。其中倫敦世界電影節收錄各種類型的短片與劇情片，獎項旨在評選出具有角色鮮明、感動人心與激發情感的精彩故事，《林鐵之心》獲得短片類金選獎，得獎訊息將在WLFF官網上保留一年，讓世界看到林鐵人的故事。

美國繆思創意獎，以嚴格的評審體系與評判標準著稱，是眾多藝術創作者爭相角逐的獎項，《林鐵之心》通過23個國家44位專業評審的篩選，與4,000件作品角逐競爭，獲得紀錄片類金獎。

美國休士頓國際影展，為美國最具歷史規模的獨立影展之ㄧ，與舊金山、紐約並列美國三大獨立影展，《林鐵之心》由4,500多部參賽影片中脫穎而出，獲得短片-紀錄片類金獎，實屬不易。

林鐵從1912年通車迄今，沿線豐富的自然景觀與鐵道技術令人津津樂道，但焦點卻鮮少著眼於林鐵背後的守護者，108年特別以「安全第一、文資保存、促進觀光發展、邁向下個百年林鐵」為主軸，拍攝首支形象影片，透過運務、工務、機務等林鐵人視角及空間變換的一日敘事軸線，捕捉具渲染力的畫面，凝結出豐富的情感；場景從工作日常到沿線景觀，帶觀眾一窺阿里山林鐵完整且真實的樣貌。《林鐵之心》在108年林鐵及文資處成立一周年於FB粉絲專頁首播，3天觀影人數就突破17.5萬人次，迴響熱烈。

透過《林鐵之心》的影像傳遞，林鐵及文資處希望讓海內外觀眾與阿里山林鐵建立情感連結，在搭乘火車體驗百年文化資產魅力的同時，也能感受到林鐵人的認真及用心，吸引更多人以不同加入「林鐵守護者」聯盟，讓阿里山林業鐵路成為臺灣在國際的文化外交名片。

林鐵之心影片連結：https://bit.ly/2RvGgsv


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美國 阿里山 舊金山

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