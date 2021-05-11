本土疫情升溫！「全台活動異動整理」：澎湖花火節喊卡、宜蘭熱氣球嘉年華停辦

台灣本土疫情加劇，今（11日）確定升至二級警戒，因應中央流行疫情指揮中心措施，將停辦室外500人以上、室內100人以上之集會活動，時隔四個月再度迎來第二波大型活動延期、停辦消息。今天為大家整理「全台活動異動一覽」，並提醒大家出外必須全程佩戴口罩，仔細遵守防疫措施。

｜確定停辦｜

冬山熱氣球嘉年華

去年受疫情影響首度停辦的三奇美徑「冬山熱氣球嘉年華」，原訂6/5起連兩個週末登場，考量疫情升溫宣佈確定連兩年取消活動，5/29的稻浪音樂會也同步取消。不過5月份各梯次自行車活動仍正常舉行，梅花鹿彩繪稻田收割前也都能遊賞。另外冬山鄉清溝夜市明（12日）停開一天、礁溪溫泉夜市5/16暫停一次。

圖／擷取自 幸福冬山臉書專頁

臺虎精釀「福虎祭」

臺虎精釀「福虎祭」原訂6/5舉辦，受疫情影響、配合指揮中心防疫政策確定停辦。活動採免費入場，其餘購票方案將全額退費，詳情可隨時關注粉專。

圖／擷取自 臺虎精釀臉書專頁

2021碧潭水舞秀

原訂截至5/22的「2021碧潭水舞」強制於今（11日）提前結束，30米水幕投影、絢麗星光草皮也同步熄燈。

2021臺北開齋節

台北市長柯文哲今開第一槍搶先宣佈北市防疫升級，台北市大型活動如5/16開齋節停辦，而小巨蛋、北流等大型展演活動也預計延後或停辦。

桃園龍潭龍舟賽取消

桃園市政府宣佈，原訂6/12舉辦的龍潭龍舟賽因訓練受影響確定取消。

基隆端午龍舟嘉年華、外木山海上長泳活動、伊斯蘭開齋節、海洋老鷹嘉年華遊行

本土疫情今暴增7例，基隆市長林右昌今（11日）宣佈，除早前確定取消的端午龍舟嘉年華、外木山海上長泳活動，海洋老鷹嘉年華遊行、伊斯蘭開齋節等重大活動也將停辦。

｜活動延期、暫時取消｜

2021福隆沙雕季

2021福隆沙雕季今年破天荒聯手迪士尼旗下的皮克斯動畫，打造全亞洲首場「皮克斯沙雕展」，為配合防疫政策，原訂5/28開跑的活動確定延期，擇日另行公告確切開放日。

圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣

2021澎湖國際海上花火節

每年備受喜愛的「澎湖花火節」聯手LINE推出主題展演，四月起LINE FRIENDS主角們統統一躍上空，可愛指數爆表。考量疫情，縣長賴峰偉宣佈確定取消6/8前的場次，6/8起續辦。

圖／澎湖縣政府提供

淡水漁人舞台

「2021淡水漁人舞台」原訂5月22日至6月6日每週六日登場，為減少群聚感染風險，官方宣布延期辦理，日期將視疫情走向另行宣布。

圖／擷取自 淡水漁人舞台

嘉義故宮南院馬拉松、北院三希堂開幕表演

配合防疫二級警戒，國立故宮博物院（南北院）宣布5/16南院馬拉松、5/18北院三希堂開幕表演將延期舉辦。而即日起至6/8，院方也採取防疫升級管理措施，包含暫停所有觸碰式展示裝置及公共飲水區、故宮北院第二展覽區「故宮魔幻山水歷險」特展暫停DIY課程等。

聯合報系資料照

「夏日海派。基隆Say High」

原本將於6/6於基隆潮境公園登場的海洋音樂會，為減低群聚感染風險宣佈延期。

台南漁光點點活動

原訂5/30舉辦的台南「漁光點點」社區藝術市集，因應防疫升級最終宣佈延期舉辦，時間未定。

苗栗頭份庄神弄藝晚會、庄神搖滾晚會

苗栗縣活動尚未有停辦消息，其中頭份四月八慶典以「庄神弄藝、庄神搖滾」作為兩場晚會主軸，仍會於5/14、5/15照常舉辦，但將限定500人、採線上報名。

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