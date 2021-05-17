騎單車上玉山x塔塔加x奧萬大！ 2021自行車旅遊年竄紅話題－Ebike電輔車

相信大家在爬山時都有看過有人騎著自行車在山上穿梭，小編每次看到這種在山上騎單車的人都會露出崇拜的眼神，想說天啊～好累喔太猛了吧！如果你也曾經想挑戰騎山但又有些卻步的話，那就騎著EBIKE電輔車讓它成為你的給力好隊友。無論你是想要單車環島，還是想攻上玉山都不用怕跟著趣吧就出發！

什麼是Ebike電輔車？

電輔車VS電動車

捷安特Ebike電輔車。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

除了100%靠人力踩的自行車外，省力的電動車也是不少人平常代步或出去環湖、騎海岸線的工具。電動車是一種以電力供應為主人力供應為輔的腳踏車，而Ebike電輔車則是以「人力為主電力為輔」的腳踏車，讓我們在騎行時仍然保有騎腳踏車的樂趣，適時提供我們幫助但也讓我們不會覺得在偷懶還是有自己完成挑戰的感覺。





電輔車有什麼優點

Ebike電輔車透過電力輸出在你使用不同模式和偵測踩力時做智能供電給力，比起100%靠人力的腳踏車更省力，在山區需要爬坡的路段、長時間長距離騎行的情況下讓人更輕鬆省力，幫你的挑戰目標神助攻～





趣吧單車騎山電輔車介紹

Ebike電輔車一日遊。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

和看到這邊的你一樣熱愛山林喜歡旅行的趣吧，推出了幾條用Ebike電輔車在山林裡騎行挑戰的行程，我們使用頂規專業電力輔助公路自行車—捷安特FAST SR E+或AIMEZ SR E+，使用輕量化鋁合金支架讓騎乘更無負擔，續航力超強的高效能鋰電池搭配動力控制系統，讓你在ECO模式能順暢騎乘100公里。





透過人機完美融合在踩下踏板的瞬間動力隨之而來協助你輕鬆展開騎乘體驗，運動過程不頓挫、不暴衝，上升爬行時給予足夠助力讓我們遇到陡坡也不怕！





Ebike電輔車路線推薦

Ebike電輔車路線＃1

阿里山騎至玉山塔塔加

Ebike電輔車一日遊-特富野。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在台中高鐵站集合後搭著舒適的保母車抵達阿里山，在手把手教學下學習使用Ebike電輔車的技巧，沿著台18線新中橫公路漫遊，用心感受用腳騎行這條大家來看日出、賞晚霞的地方，在雲霧繚繞的高山公路享受森林浴吸收芬多精。





Ebike電輔車一日遊-夫妻樹。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

從阿里山騎到塔塔加沿線會看到原先是林場鐵道運輸路線的特富野古道；經過讓人一定會停下來拍一張的玉山國家公園界碑；一探有著淒美神秘色彩的夫妻樹，和樹林估計近3000年的鹿林神木；並透過安全的Ebike電輔車碟煞系統成為追風者一路俯衝下望谷茶園感受茶香美好！





Ebike電輔車一日遊-玉山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

這一整趟路程全長有48公里，在Ebike電輔車超給力的協助下用更輕鬆的方式完成騎過阿里山和玉山的挑戰，下次和朋友分享騎腳踏車經驗的時候真的可以拿來炫耀一番！如果你還在思考要做什麼體驗來挑戰一下自己，倘若你還在想這麼熱的天氣要去哪裡消暑一下，那就把自己交給山林到高山裡騎著Ebike電輔車讓自己拋開煩惱沐浴在大自然裡。





Ebike電輔車路線＃2

南投奧萬大

Ebike電輔車一日遊-奧萬大。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

奧萬大這個南投的知名景點，想必有很多愛旅行的朋友的聽過。在海拔1100~1600公尺的奧萬大四季分明隨溫度和氣候輪轉變化，春有櫻花、夏有綠木、秋有楓紅。輕鬆的騎著E-bike電輔單車從萬大水庫開始沿投83線連接奧萬大聯外道路，全長20公里的山路在電輔車的協助下新手也能輕鬆完成，讓你恣意在山林中乘風的快感！





Ebike電輔車一日遊-奧萬大 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

萬大部落是一個位在霧社聚落前行約9公里的地方，在原住民語裡「奧」是深入的意思，因此奧萬大就是深入萬大之意，簡單來說奧萬大就是比萬大部落更裡面啦！也因為在深山隱蔽處加上列為森林遊樂區後得到完整的保育，面積廣達2,787公頃的奧萬大森林遊樂區，有著橙紅的楓葉、壯觀的吊橋與野生動物環繞，和多達120種的鳥類棲息，讓你在體驗Ebike電輔車和遊園時一點也不會覺得無聊！



