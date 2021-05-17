送給旅人的那窗藍！ 「南迴線 」區間車小旅行 推薦沿途迷人風景

金崙大橋海景；圖片／欣傳媒

區間車很慢，因為它每站都停。因為每站都停，才有機會遇見某些風景。台鐵南迴線從枋寮一路往南，經過台灣最南的車站枋山，再轉往東部迎向太平洋的燦藍，最後抵達台東。

南迴線的小旅行，有哪些推薦的風景呢？

枋寮站

枋寮車站；圖片／欣傳媒

「正說屏東是最甜的縣，屏東是方糖砌成的城，忽然一個右轉，最鹹最鹹，劈面撲過來那海。」

余光中的作品〈車過枋寮〉」，記錄了屏東枋寮的沿路景致，甜甜的農產有甘蔗、西瓜、香蕉，但除了連綿的田，也有鹹鹹的海。從車站外直直走，大約10分鐘就是枋寮漁港了。這裡是個悠閒的小漁港，一旁還有沙灘能散步，當地人和旅客喜歡來賞日落、吃海產，因為便宜又新鮮，還提供代客料理。

枋寮漁港除了賞夕陽，也很推薦嘗海鮮；圖片／欣傳媒

來到枋寮站，出發前可以尋找全台灣車站少見的「轉車盤」，由於枋寮是屏東線的終點，也是南迴線的起點，才會在月台盡頭的設置能讓車頭轉向的「轉車盤」，十分特別。

金崙站

右方是雄偉的金崙大橋；圖片／欣傳媒

區間車悠悠地通過台灣最南端的車站－枋山，穿過有強勁落山風的枋野站和中央隧道，來到了台東，窗外的漸層海景燦爛耀眼，久看不膩。一出金崙站，不妨到「LI.KA CAFE 力卡珈琲」品嘗融合原住民風味的咖啡，像是「馬告拿鐵」、「次蔥拿鐵」等，也提供「小米粽」、「黑糖紅藜貝果」等結合當地食材的點心。

力卡珈琲能品嘗融合原住民風味的咖啡；圖片／欣傳媒

穿過隧道，就能抵達海灘；圖片／欣傳媒

附近有條彩繪隧道，走出涵洞外就是金崙海灘。蔚藍純淨的晴空碧海加上一旁雄偉的金崙大橋，讓人嘴角不禁漾起微笑。若打算停留久一點，還可以搭公車到金崙溫泉風景區，這裡有許多溫泉旅店能選擇，即使不過夜也能享受溫泉放鬆身心。

空曠純淨的金崙海灘；圖片／欣傳媒

值得一提的是，從金崙公車站搭車到有「全台最美火車站」別稱的多良車站只需約20分鐘。雖然多良站已不再載客，但旅客依舊對月台紅色欄杆、優美海岸線的美念念不忘。

有「全台最美火車站」之稱的多良車站；圖片／欣傳媒

太麻里站

每年跨年許多遊客來到千禧曙光園區，迎接新年的第一道曙光；圖片／欣傳媒

南迴線就是滿滿的海藍色！太麻里站也是如此，出站就可以看到道路盡頭的藍。

太麻里在排灣族語裡是指太陽升起的地方，每年跨年「千禧曙光園區」都會舉辦活動，眾人在海浪的喝采聲中一同迎接元旦第一道曙光。這裡有細沙沙灘，也有礫石灘，景致各有千秋，不變的是那片層層疊疊的湛藍大海。園區和其他海灘最大的不同是除了設有舞台、停車場、涼亭、廁所，還有沖沙設施，對旅客來說貼心方便。

櫻木花道平交道；圖片／欣傳媒

距車站步行10分鐘之處，還有一個與《灌籃高手》場景相似的平交道，這個「櫻木花道平交道」已經變成打卡熱點。平交道的背景是藍藍海面，雖然景色極美，但為了安全起見可不要站在鐵軌上拍照，以免受罰。

知本站

圖中為富野溫泉休閒會館；圖片／欣傳媒

知本溫泉聲名遠播，但從知本站前往溫泉區的公車班次並不多，多數旅客會選擇預約飯店接駁車前往。知本溫泉早從日治時期就已開發，不只擄獲日本人的心，也讓台灣人趨之若鶩，至今溫泉區有眾多的旅店可選擇。

若沒有打算泡湯，只想在車站附近走走，那麼步行10分鐘可以抵達「卡地布文化園區」，知本的原名就是卡地布，在卑南族語為「在一起」或「團結」的意思。園區內有不少特殊屋舍，例如「巴拉冠」是青年男子集會所、「達古範」是青少年聚會所、三大氏族祖靈屋等傳統建築皆禁止遊客入內。由於當地傳統有不少禁忌，建議事先預約導覽，才能體驗理解卑南族文化與建築之美。

部落中12歲以下的男孩將到「達古範」學習；圖片／欣傳媒

青年男子集會所「巴拉冠」中央的爐火處是集合宣布事情的地方，集會時依年齡階級不同，座位也有所劃分；圖片／欣傳媒

台東站

台東站遷址後於2018年再改建，呈現令人驚豔的面貌；圖片／欣傳媒

如果多年沒搭火車來過台東，那麼這次將會讓你驚豔，舊台東廢站、新的台東站歷經遷址、改名、2018年改建完成後，呈現了不同以往的面貌。不只內部空間重新規畫，出站一看，波浪狀的屋頂具有流動感，站前廣場也是全台車站中最廣闊的，整體視覺清爽時尚，晚上打燈後更是壯觀，在黑夜中熠熠發光。

台東站離市區較遠，搭公車大約是20分鐘的路程。推薦可到由舊火車站改建的鐵道藝術村（鐵花村）逛逛，有許多文創藝術小店和音樂表演、假日市集，洋溢著放鬆慢活，很chill的氛圍。知名小吃「林家臭豆腐」、「老東台米苔目」、「廣東路外省麵」約走10分鐘可到。

舊車站所在地改造成鐵道藝術村，現在已是台東主力的文創音樂基地；圖片／欣傳媒

晚上打燈的鐵花村，別有一股浪漫風情；圖片／欣傳媒

不想跑到市區，台東站附近就有卑南遺址公園。當年台東站（當時叫卑南站）遷來這個新址時，意外挖出了沉睡於地底數千年的卑南遺址。公園面積遼闊，擁有一大片青翠草原，展示的文物包括石棺、器具等，而最吸引人目光的則是位於車站右後方的月形石柱，已評定為一級古蹟。園區內另有一個室內展示廳，入場費只要30元，就能獲得完整豐富的導覽解說。

公園內有超級寬闊的草地，很多人帶孩子和寵物來跑跑跳跳，盡情放風；圖片／欣傳媒

公園的地標-月形石柱，推測以前是聚落中心地帶；圖片／欣傳媒

跳上區間車吧！體驗慢速讓你和南迴線那窗海景，相處更多時間的美好。 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/193437