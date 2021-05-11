「角落生物 X 兒童樂園」推歡樂城！5大遊戲區與票價搶先公開，集點再送限定角落好禮

風靡全球且紅到台灣的「角落小夥伴（簡稱角落生物」即將於6月18日至9月5日正式進駐台灣新兒童樂園啦！有五大闖關遊戲區、集章還可以贈送精美小禮物，日前也搶先公開遊戲與票價資訊，快揪團親朋好友把時間空下來囉。

圖／兒童新樂園官網

角落生物原來自日本企業的擬人角色，由於取名與角色非常萌與療癒，因此紅到全世界，也吸引一大票粉絲，主要角色共有5隻，包含白熊Shirokuma、企鵝Penguin、炸豬排Tonkatsu與貓Neko，5隻5色，每位都是個人特色鮮明的角落生物，模樣可愛極了。

圖／兒童新樂園官網

這回打著「全台首家角落小夥伴遊戲區」的稱號，於兒童新樂園文創館隆重推出5大遊戲區，包含迷你高爾夫派對、珍珠乒乓球丟丟樂、幸運夥伴套圈圈、王牌大投手與歡樂城彈珠王等，從高爾夫再到棒球與彈珠，應有盡有。重要的是闖關完成還可以獲得「角落生物」限定禮物喔，數量有限，盡請把握。

另外，值得注意的是，票價即日起至6月17日以可以開始預售囉，包含兒童新樂園門票1張加上角落小夥伴歡樂城遊戲券5張只要260元，最高直接現省40元！爸爸媽媽快帶小朋友一起探索「角落生物」吧。

圖／兒童新樂園官網

角落小夥伴 歡樂城

活動地點：台北新樂園文創館（兒童新樂園2樓）

活動地址：11169台北市士林區承德路五段55號

活動日期：2021年6月18日至9月5日

營業時間：平日09:00至17:00；週六日、暑假期間及連續假9:00至18:00

兒童新樂園一直是台灣北區大小朋友假日必去的樂園之一。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

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