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鬍鬚張「外帶禁內用」新規定撤銷了！今起買便當也提供內用餐具

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
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鬍鬚張新規定再變動！日前有消費者於魯肉飯連鎖品牌「鬍鬚張」購買便當後想於店內食用，卻遭店員阻止而大為不悅。對此，鬍鬚張稍早回應此為限塑政策規定，故無法提供一次性免洗餐具內用便當，盼消費者見諒，而目前再有最新消息指出，鬍鬚張決定撤下「外帶禁內用」的新規定。

成立超過60年的鬍鬚張為台灣著名魯肉飯專賣店，近期店內特別公告，環保署要求餐飲業「禁止提供一次性免洗餐具於店內使用」，因此在環保法規限制下「便當建議外食」。針對消費者的不滿，鬍鬚張解釋，由於政府推動限塑政策，加上外帶便當盒材質為塑膠，因此4月起陸續張貼相關公告，柔性勸導購買便當盡量不要內用。

而事件再迎來最新進度，鬍鬚張宣佈將撤下公告，今（8）日起只要購買便當後表明欲內用，即會提供一份內用餐具，並計劃6月起將便當塑膠餐盒改成紙盒類，符合環保局規定的同時也能維護消費者權益。

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