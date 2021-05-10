快訊

包機破局！印度29僑民搭日航經日本轉機返台 中午抵達松山機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秘境美食！ 純白玻璃屋內享浪漫山居好食光　全球首座都會寧靜公園藏南法風情

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

被國際組織國際寧靜公園選為全球首座都會寧靜公園的陽明山，在這處幽美寂靜的現代桃花源，秘密隱身一座純白玻璃屋的世外仙境「好樣秘境VVG Hideaway」，讓人輕鬆地在大自然擁抱下，享受片刻夢幻又浪漫的山居好食光。

好樣秘境VVG Hideaway深藏在全球首座都會寧靜公園的陽明山翠綠山谷中。
好樣秘境VVG Hideaway深藏在全球首座都會寧靜公園的陽明山翠綠山谷中。

　

絕美南法風情與樹共生

位於陽明山菁山里神秘深處的好樣秘境VVG Hideaway，被盎然生機的綠意包覆著，令人彷彿身處在夢境的森林裡。從有如歐洲古堡花園的鐵欄石牆門口走入，經由典雅復古的噴水池拾階而上，映入眼簾的是整片座落在綠蔭樹叢裡的戶外坐位區與一幢純白色簡潔清新的玻璃屋，唯美的情境像是踏上愛麗絲夢遊仙境的奇幻旅程。

從好樣秘境VVG Hideaway的白色玻璃屋內往外看盡是綠意。
從好樣秘境VVG Hideaway的白色玻璃屋內往外看盡是綠意。

白屋大面積的玻璃設計，讓人與自然一起森呼吸。
白屋大面積的玻璃設計，讓人與自然一起森呼吸。

南法風情屋內天寬心闊地在四周大片落地窗的空間裡，風味獨具地富饒古趣的生活道具，在木製古董桌上擺放有各式生活風格的藝文選書，而滿是情調的溫室房中，於綠意植栽中備有花器與香氛的選品。

好樣秘境內隨處可見古趣道具陳列。
好樣秘境內隨處可見古趣道具陳列。

古董木桌上擺放琳瑯滿目的生活用品選物，提供購買。
古董木桌上擺放琳瑯滿目的生活用品選物，提供購買。

在潔白亞麻布幔優雅置隔的用餐區域中，一景一物皆呈現與戶外森林交疊之氣息，勾勒在綠境裡享用VVG年輕團隊創意研發的純粹Home Made料理和混搭的茶類飲品及手工製甜點，遠離塵囂享受美食藝術與自然生態的五感洗禮。

選用與P&T柏林選茶合作的N°720金桔肉桂紳士燻香紅茶，在原本帶有松木燻香和焙製出菸草與無花果香氣的茶湯，加入金桔、肉桂熱煮。
選用與P&T柏林選茶合作的N°720金桔肉桂紳士燻香紅茶，在原本帶有松木燻香和焙製出菸草與無花果香氣的茶湯，加入金桔、肉桂熱煮。

源自印度古帝國傳統風味美食的蒙兀爾乾辣椒奶油雞，精選輕纖低脂雞胸肉，先以瑪莎拉香料醃過加入印度乾辣椒、淋上奶油醬汁後煎烤，佐上自家製優格。
源自印度古帝國傳統風味美食的蒙兀爾乾辣椒奶油雞，精選輕纖低脂雞胸肉，先以瑪莎拉香料醃過加入印度乾辣椒、淋上奶油醬汁後煎烤，佐上自家製優格。

閒散地於晴天享受陽光灑落的溫暖與光影錯落的情調;於雨天欣賞雨滴點落的聲音;隨著四季的春櫻、夏綠、秋楓，甚至是冬天追雪的難得奇觀，皆與好樣秘境VVG Hideaway調和出萬般皆美麗的風情畫，簡簡單單望著窗、漫步在戶外步道和後院，足以愛上這裡盡情放空的悠閒美好，發現時間唯度每一刻耐人尋味的景色變化。

戶外保有古遺蹟的磚牆，別有風情。
戶外保有古遺蹟的磚牆，別有風情。

好樣秘境VVG Hideaway戶外坐位區平台被包覆在山林裡。
好樣秘境VVG Hideaway戶外坐位區平台被包覆在山林裡。

溫室房的植栽豐沛，也是熱門美拍點。
溫室房的植栽豐沛，也是熱門美拍點。

　

景點推薦

好樣秘境

地址：台北市士林區菁山路136-1號

電話：02-2862-6488

網址：好樣秘境 VVG Hideaway

營時：週一∼五11:00∼20:00、週六、日11:00∼21:00

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

秘境 公園 陽明山

延伸閱讀

守住城市的老味道！ 沁園春、未名麵點 台中美食必比登推薦

到澎湖花火節懶得找美食？都替你準備好啦 環島必備攻略、到澎湖就吃這一味！

雙北蔬食報你知！6家人氣蔬食絕對一事成主顧 讓你好吃到懷疑人生

華航機師投書／家屬送來的物品都要拆封...我在陽明山檢疫所的日子

相關新聞

秘境美食！ 純白玻璃屋內享浪漫山居好食光　全球首座都會寧靜公園藏南法風情

被國際組織國際寧靜公園選為全球首座都會寧靜公園的陽明山，在這處幽美寂靜的現代桃花源，秘密隱身一座純白玻璃屋的世外仙境「好樣秘境VVG Hideaway」，讓人輕鬆地在大自然擁抱下，享受片刻夢幻又浪漫的山居好食光。

母親節大餐變惡夢！必勝客發「266字聲明」：提供補償

母親節大餐變排隊惡夢！必勝客在母親節當天中午，發生訂餐系統異常事件，造成民眾已完成的訂單消失、只能現場排隊等候取餐，造成...

染疫機師到過華泰名品城！業者：每日進行8次清潔消毒

中央流行疫情指揮中心今下午公布案1183和案1184確診前足跡，當中指出案1183機師確診前足跡曾在5月1日去過桃園的華...

質感旅行x質感生活！ 日出SUP、美學露營.. 提升「生活美好風格」8個Tips

提升生活質感和增加日常儀式感，這些話題在近兩年被高度討論。在平凡的日常裡面我們不再將就於乏味，增添生活趣味和品質的方法有很多種，讓小編和你分享質感生活質感旅行的8個提案，讓我們透過旅行和生活小技巧來整理一下自己給生活增值吧！

鬍鬚張「外帶禁內用」新規定撤銷了！今起買便當也提供內用餐具

鬍鬚張新規定再變動！日前有消費者於魯肉飯連鎖品牌「鬍鬚張」購買便當後想於店內食用，卻遭店員阻止而大為不悅。對此，鬍鬚張稍早回應此為限塑政策規定，故無法提供一次性免洗餐具內用便當，盼消費者見諒，而目前再

住房下滑6成！礁溪麒麟大飯店6月底停業 資遣48名員工

因新冠肺炎疫情，許多飯店、餐飲、旅遊產業均受到波及。位於礁溪的「礁溪麒麟大飯店」宣佈，將於6月底停業進行裝修，並將依法資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。