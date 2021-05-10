秘境美食！ 純白玻璃屋內享浪漫山居好食光　全球首座都會寧靜公園藏南法風情

【圖／文：行遍天下】

被國際組織國際寧靜公園選為全球首座都會寧靜公園的陽明山，在這處幽美寂靜的現代桃花源，秘密隱身一座純白玻璃屋的世外仙境「好樣秘境VVG Hideaway」，讓人輕鬆地在大自然擁抱下，享受片刻夢幻又浪漫的山居好食光。

好樣秘境VVG Hideaway深藏在全球首座都會寧靜公園的陽明山翠綠山谷中。





絕美南法風情與樹共生

位於陽明山菁山里神秘深處的好樣秘境VVG Hideaway，被盎然生機的綠意包覆著，令人彷彿身處在夢境的森林裡。從有如歐洲古堡花園的鐵欄石牆門口走入，經由典雅復古的噴水池拾階而上，映入眼簾的是整片座落在綠蔭樹叢裡的戶外坐位區與一幢純白色簡潔清新的玻璃屋，唯美的情境像是踏上愛麗絲夢遊仙境的奇幻旅程。

從好樣秘境VVG Hideaway的白色玻璃屋內往外看盡是綠意。

白屋大面積的玻璃設計，讓人與自然一起森呼吸。

南法風情屋內天寬心闊地在四周大片落地窗的空間裡，風味獨具地富饒古趣的生活道具，在木製古董桌上擺放有各式生活風格的藝文選書，而滿是情調的溫室房中，於綠意植栽中備有花器與香氛的選品。

好樣秘境內隨處可見古趣道具陳列。

古董木桌上擺放琳瑯滿目的生活用品選物，提供購買。

在潔白亞麻布幔優雅置隔的用餐區域中，一景一物皆呈現與戶外森林交疊之氣息，勾勒在綠境裡享用VVG年輕團隊創意研發的純粹Home Made料理和混搭的茶類飲品及手工製甜點，遠離塵囂享受美食藝術與自然生態的五感洗禮。

選用與P&T柏林選茶合作的N°720金桔肉桂紳士燻香紅茶，在原本帶有松木燻香和焙製出菸草與無花果香氣的茶湯，加入金桔、肉桂熱煮。

源自印度古帝國傳統風味美食的蒙兀爾乾辣椒奶油雞，精選輕纖低脂雞胸肉，先以瑪莎拉香料醃過加入印度乾辣椒、淋上奶油醬汁後煎烤，佐上自家製優格。

閒散地於晴天享受陽光灑落的溫暖與光影錯落的情調;於雨天欣賞雨滴點落的聲音;隨著四季的春櫻、夏綠、秋楓，甚至是冬天追雪的難得奇觀，皆與好樣秘境VVG Hideaway調和出萬般皆美麗的風情畫，簡簡單單望著窗、漫步在戶外步道和後院，足以愛上這裡盡情放空的悠閒美好，發現時間唯度每一刻耐人尋味的景色變化。

戶外保有古遺蹟的磚牆，別有風情。

好樣秘境VVG Hideaway戶外坐位區平台被包覆在山林裡。

溫室房的植栽豐沛，也是熱門美拍點。





景點推薦

好樣秘境

地址：台北市士林區菁山路136-1號

電話：02-2862-6488

網址：好樣秘境 VVG Hideaway

營時：週一∼五11:00∼20:00、週六、日11:00∼21:00





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