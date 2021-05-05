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超狂眷村「早餐市集」100攤任吃！「2021台南早餐生活節」本週登場　睡飽再出發吃爆

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
2021台南早餐生活節於水交社文化園區舉辦，民眾可在古蹟空間逛早餐市集。圖／2021台南早餐生活節臉書專頁
2021台南早餐生活節於水交社文化園區舉辦，民眾可在古蹟空間逛早餐市集。圖／2021台南早餐生活節臉書專頁

早餐也能開趴！台灣近40年老字號早餐品牌「早安美芝城」日前號召全台知名早餐品牌，於本週末（5/8、5/9）推出超狂「2021台南早餐生活節」，集結超過100間的品牌及限定美食，打造專屬早安晨之美，搭公車就能到，母親節不妨帶媽媽逛市集，再外帶回家加菜！

圖／早安美芝城官網
圖／早安美芝城官網

由「早安美芝城」發起的「2021台南早餐生活節」即將於5/8、5/9母親節週末登場，屆時現場將有北、中、南各大著名早餐品牌共襄盛舉，以策展方式劃分成多個主題區，一同創造100種新台味早餐。其中「早安美芝城」也以初代首家「美而美漢堡城」為概念，推出「雙醬吐司餐」、台式漢堡「經典懷舊餐」等，還有限定聯名餐點「厚里肌半熟蛋朝食吐司」、「甜心甘藷條」、「好農厚鮮奶茶」，讓民眾用早餐來場時光旅行。

圖／早安美芝城官網
圖／早安美芝城官網

除了有在地人熟悉的魚湯、蝦仁飯、牛肉湯等，台南爆漿甜甜圈「Perfe'dough」、首次出攤的台南文青咖啡館「喝起來」、首度南下的「真芳碳烤吐司」、「好丘貝果」、「Niko bakery日香高級吐司」、三花貓吐司「朵貓貓」、屏東行動餐車「28餐車」、素食人最愛「老爹蔬食 X 拾叁珈琲」等無數人氣品牌都將齊聚一地，等待大家一網打盡。

圖／2021台南早餐生活節臉書專頁
圖／2021台南早餐生活節臉書專頁
圖／2021台南早餐生活節臉書專頁
圖／2021台南早餐生活節臉書專頁

此外，會場另有質感工作坊、音樂表演，地點也位於具有歷史與文化意義的空軍眷村「水交社文化園區」，結合藝術、小農、音樂與建築，營造獨特五感生活。由於活動中午12點才開跑，大家假日可以睡飽飽再出發，提醒大家防疫期間會場區禁止飲食，大家全程佩戴口罩之餘，建議可自備購物袋外帶。另外入場也全面實施掃碼實聯制與人流控管，活動期間興中街63巷將封街，開車族可要注意囉！

2021台南早餐生活節

地點：台南市南區興中街118號（水交社文化園區）
活動時間：5/8-5/9 12:00-19:00

圖／2021台南早餐生活節臉書專頁
圖／2021台南早餐生活節臉書專頁

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