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鄰近確診者足跡！「台版吳哥窟」即日閉園　5/14前預約全取消

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台南市市長黃偉哲臉書
圖／台南市市長黃偉哲臉書

有「台版吳哥窟」美譽的「楠西萬佛寺」日前緊急宣佈，由於確診者曾到距離園區車程不到1小時的地方，故即日起「小普陀山參禪修公園」正式閉園，昨（3日）早上也公告5/14前的預約將一律暫時取消，重新開園日將視情況另行公告。

圖／台南市市長黃偉哲臉書
圖／台南市市長黃偉哲臉書

「萬佛寺」憑藉寶塔屋頂設計、廢墟古城、各式浮雕受封「台版吳哥窟」，成為今年度熱門景點，早前開放後為控管人數、提升旅客參訪品質，也全新採網路預約制，人氣高居不下。然而受本土疫情升溫影響，確診者最南曾到嘉義中埔，考量足跡距離園區車程皆不到1小時，為確保民眾安全，即日起休園，5/14前的預約暫時取消，待疫情穩定再重新開園。

案1129足跡。圖／指揮中心提供
案1129足跡。圖／指揮中心提供

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