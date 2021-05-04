聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄰近確診者足跡！「台版吳哥窟」即日閉園 5/14前預約全取消
有「台版吳哥窟」美譽的「楠西萬佛寺」日前緊急宣佈，由於確診者曾到距離園區車程不到1小時的地方，故即日起「小普陀山參禪修公園」正式閉園，昨（3日）早上也公告5/14前的預約將一律暫時取消，重新開園日將視情況另行公告。
「萬佛寺」憑藉寶塔屋頂設計、廢墟古城、各式浮雕受封「台版吳哥窟」，成為今年度熱門景點，早前開放後為控管人數、提升旅客參訪品質，也全新採網路預約制，人氣高居不下。然而受本土疫情升溫影響，確診者最南曾到嘉義中埔，考量足跡距離園區車程皆不到1小時，為確保民眾安全，即日起休園，5/14前的預約暫時取消，待疫情穩定再重新開園。
延伸閱讀：
．南投埔里「童話城堡」成打卡最夯地標！近看如天空之城，俯瞰像極樂高建築
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言