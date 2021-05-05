5/8登場！ 「嘉南大圳開工滿百週年」烏山頭水庫免費入園，5大活動亮點報你知

為紀念「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」開工滿百週年的重要時刻，特選於5月8日八田與一技師的追思紀念日，開放烏山頭水庫風景區免費入園！並邀請「國立交響樂團」、「紙風車劇團」演出，以及舉辦「我家門前有條圳」主題展、「嘉南平原物產展示會」、「老照片展」等，帶領民眾一同見證這個特別的日子，現在就馬上來介紹這次活動的亮點吧！

亮點一：烏山頭水庫風景區、八田與一紀念園區免費開放入園

說到烏山頭水庫，就位在台南官田區與六甲區交界處，日治時期為臺灣最大水庫，至今仍供應著嘉南平原的農作灌溉，也與曾文水庫共同支應大臺南民生與工業用水。

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

景區內有舊送水口、八田技師紀念室館、八田與一紀念園區、大壩、跨虹大橋、天壇…等多處景點。除賞自然風光外，也可以探索文化景觀，了解嘉南大圳歷史風華與重要意義。

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

其中八田技師紀念館，可以了解到烏山頭水庫的歷史，若想進一步了解八田與一的故事，可以前往充滿了濃濃日式風情的「八田與一紀念園區」，園區內的八田宅，為烏山頭水庫及嘉南大圳創建者八田與一技師全家當年居住之處所，是一處拍照打卡的熱門景點。

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

此外，赤堀宅內有間「蔦町和菓子屋」，提供浴衣租借服務，可以換上浴衣穿梭日式建築就像來到日本，還能體驗手作日式和菓子，品嚐日式下午茶。

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

亮點二：我家門前有條圳：嘉南大圳開工滿百週年主題展

●地點｜八田與一多媒體展示館●開館時間｜9:00~17:30（每周三公休）

為紀念台南文化景觀「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」開工滿百週年之重要時刻。透過參觀嘉南大圳開工百年主題展，從童趣的插畫情境設計，加入互動遊戲，一同瞭解嘉南大圳的歷史與文化。

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

亮點三：臺灣交響樂團、祈福手舞、紙風車劇團演出

●活動地點｜八田與一紀念園區左側舞台區●活動時間｜110年5月8日(六)14:35開始

現場邀請國立臺灣交響樂團青年交響樂團演奏多首膾炙人口的老歌、由八田技師作詞的「祈福手舞」復刻再現，與紙風車劇團《蕃薯森林奇遇記》的演出，透過聽覺與視覺的表演活動，慶祝嘉南大圳開工滿百年，並感謝八田與一技師的貢獻。

14:35「國立臺灣交響樂團青年交響樂團」開場演出15:10 貴賓致詞15:40 祈福手舞表演16:00 「紙風車劇團」演出《蕃薯森林奇遇記》

亮點四：嘉南大圳物產展示、多項體驗活動

●活動地點｜八田與一紀念園區左側草皮●活動時間｜110年5月8日(六)14:00~18:00

以「百年圳流」為主題，串聯產業、歷史、藝術、環境等多元面向，透過快閃商店、風土餐桌、工作坊、講座、表演…等各類方式，將大圳所灌溉的土地變成共通的養分，開啟一場人與大圳、與土地之間的共同旅程。

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

**風土餐桌、工作坊及講座需事先於線上進行報名，名額有限，欲報從速**https://www.accupass.com/event/2104190924411367080738

亮點五：周邊景點一日遊推薦

推薦1：太陽能觀光遊艇

水庫因逢久旱正面臨水位不斷降低，沙洲上露出的乾旱奇景，透過搭乘遊湖與導覽介紹，倒也是一項水資源教室的體驗。觀看座落在沙洲邊緣的「石鋼琴」的同時，也呼籲大家「期待雨季來臨之時，共同來節約用水。」

推薦2：能源牧場發電雞

來自烏山頭的能源牧場，其「發電雞」源自於能源牧場「太陽能農棚」農電共生經濟的一環。牧場更以大自然放牧型態為特色，可以預約導覽，來場尋寶撿發電雞蛋、餵發電雞。

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

推薦3：大崎村落創藝基地‧藝農號

前身為碾米廠的在地農產、文創展售空間「藝農號」，是由南藝大學畢業扎根異鄉大學生共同設計改造。同時，將大崎小村落打造成好玩的「遊戲島」，是體驗農村學習藝術的好所在，更獲得2021建築園冶獎社區文化景觀營造類獎項榮譽。

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

圖片來源/ 鴨片攝影 攝影師Akira Hsu

【活動時間】

2021-05-08(六) 14:00 ~ 18:00

【活動地點】

八田與一紀念園區（台灣台南市官田區嘉南里66號）

【交通資訊】

●大眾運輸－大臺南市公車善化轉運站→烏山頭水庫(橘4)善化轉運站→嘉南里<八田與一紀念園區旁路口>(橘5)隆田火車站→烏山頭水庫(橘10)林鳳營火車站→烏山頭水庫(黃1)

●自行開車經由中山高速公路◎ 南下：新營交流道 → 新營市 → 龜仔港 → 六甲 174 → 烏山頭水庫◎ 北上：永康交流道 → 新市 → 官田路口 ( 南 117 或 165 ) → 烏山頭水庫

經由南二高◎ 南二高 → 烏山頭交流道 → 烏山頭水庫

圖片來源/ 臺南市文化資產管理處

【入園須知】

●八田與一紀念園區│14:00~ 18:00│免門票、免停車費●烏山頭水庫風景區│08:00~17:30│免門票、免停車費

※14:00~15:00八田與一銅像（烏山頭水庫風景區內）前的紀念追思活動，不對外開放，銅像區進行管制。※入園採實名制並請配戴口罩(用餐區可拿下飲食，飲食完畢後請戴回口罩)※現場備有 #好盒器 供租用，也建議自備環保餐具，友善我們的環境。※有放置多個垃圾桶，請務必將垃圾分類並準確投入桶中。※小提醒：除了防疫也要 #防蚊 #防曬 #防雨(希望活動完就下大雨啦啦啦)

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/193340