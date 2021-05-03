身份證有G享6.9折快衝！「礁溪寒沐」雙人泡湯「媽咪全免費」、滿額再抽住宿券

「礁溪寒沐酒店」為了歡慶母親節，推出5月全月系列優惠活動，旗下餐廳「川薈」只要滿10人又提早3日預訂支付訂金，直接85折優惠；另凡身分證有G，母親節蛋糕享約6.9折，相當於現折300元，5月好康不斷，快把握最後機會犒賞媽咪一波了！

以高級休閒度假為名「礁溪寒沐酒店」，是寒舍集團旗下高度知名的酒店，承襲著寒舍經典美學與人文品味，以當代藝術裝潢融合礁溪在地文化，打造出靜謐豪華的休閒氣氛。

圖／礁溪寒沐酒店提供

這回因應即將到來的5月9日母親節，礁溪寒沐特地規劃歡慶優惠活動，像是旗下「川薈」新創川菜餐廳，即日起至5月31日打造專屬母親的桌席，凡人數達到10人（總價15800元，10%服務費另計）、提早3日預訂且支付3成訂金，直接享「85折優惠」，現省超過2000元。

圖／礁溪寒沐酒店提供

除此之外，若還想用蛋糕幫媽媽慶祝母親節，可以購買嚴選頂級Cacao Barry 58%黑巧克力製成的「伯爵夫人」法式伯爵杏桃慕斯蛋糕，重點只要於即日起至5月9日前，身分證含有G開頭者，原價六吋單個980元直接現折300元，相當於約6.9折快衝。

圖／礁溪寒沐酒店提供

不僅如此，即日起至5月9日，顧客只要出示身分證攜手媽媽進入寒沐會館與光之湯（以雙人為單位）使用溫泉、泳池與健身房等設施，媽咪直接零元免費，相當於買一送一；若為母親單獨使用，則享400元優惠價，快犒賞媽咪享受療癒抒壓的溫泉吧，更多即日起至5月9日入住或餐飲滿3000元送抽獎券，獎品包含礁溪寒沐酒店乘風居一晚住宿券、川薈中餐廳相思木燻燒鵝三吃券、MU BAR下午茶搭配寒沐會館使用券與肌肉按摩筋膜槍等好禮，詳情請上官網查詢訂購。

圖／礁溪寒沐酒店提供

礁溪寒沐酒店

電話：03-905-5716

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

官網：http://www.muhotels.com/

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