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五星飯店買1送1！爽住「六福萬怡＋澎湖喜來登」每人每晚只要1550元
五星級飯店「台北六福萬怡酒店」5月最新聯手「澎湖福朋喜來登酒店」推出超強跨島「買一送一」好康，即日起只要入住六福萬怡一晚，即贈「澎湖福朋喜來登酒店住宿券」，再享自助早餐、免費健身房、澎湖生活博物館門票等，三天兩夜只要6200元，每人每晚平均1550元，高CP值旅程現在就能手刀規劃！
台北六福萬怡酒店最新推出「2021六福三鐵好行-雙城跳島渡假專案」，即日起至12/30凡雙人平日入住六福萬怡卓越客房一晚，不僅附敘日全日自助早餐兩客、可無限使用健身中心設施，還送「澎湖福朋喜來登住宿券」乙張，兌換期限為9/1起至2022/3/31。兩人可入住豪華雙床客房一晚，獲得兩張澎湖生活博物館門票，隔天爽吃宜客樂海港百匯自助早餐，原價27840下殺至6200元，三天兩夜平分下來每人每晚1550元遊雙城，超狂買一送一太欠收。
此外，台北六福萬怡「六福三鐵好行」早前也祭出墾丁版買一送一，攜手「墾丁悠活渡假村」僅6000元即可住一晚送一晚，雙人入住六福萬怡卓越客房一晚、同享兩客敘日全日自助早餐，再憑券免費入住「墾丁悠活渡假村」平日景緻雙人客房住宿一晚。專案不僅附自然醒早餐、阿信農場門票，渡假村免付費設施的絕美瀑布池、兒童池、海景池、懶人河、滑水道、兒童俱樂部等皆可自由使用，夏天到訪秒飛南洋群島。
雙城跳島渡假專案、萬怡悠活渡假專案
注意事項：1.假日加價：周六、周日及國定假日每房每晚需加價800元2.此專案不得與其他優惠方案併用，亦不列入萬豪旅享家點數累計3.更多詳情以官網為準
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