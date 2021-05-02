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呼叫壽星！生日含6或9　圓山大飯店「房型免費升等」＋限量彩蛋大獎

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／圓山大飯店官網、臉書專頁
圖／圓山大飯店官網臉書專頁

呼叫出生年、月、日有「6」或「9」的壽星！圓山大飯店為歡慶69週年，特別祭出兩大好康，活動期間只要生日含6或9數字，入住指定專案即享「房型免費升等一級」，另外飯店還祭出1200顆中獎率100%的生日彩蛋，讓民眾也有機會一同參與慶生活動。

圓山飯店因應69歲生日，即日起至5/31為止特別推出限定優惠，活動期間平日週一至週五以電話或官網訂房，預定指定住房專案，入住時出示身份證，出生年、月、日對中數字「6」或「9」者，房型直接免費升級，專案包含「2021國人住房專案」、「樂享遊」、「夏日炎炎•圓山消暑遊」住房專案，每日限量5間，代表大家最高可由豪華客房升級至菁英豪華客房，樓層更高視野更佳、房內設計也更精美，現賺1000元。

此外，圓山飯店也同步釋出限量1200組的生日彩蛋，每組售價690元，即日起每日09:00至21:30，全民皆可至圓山大飯店一樓外賣部購買，6/30前可於外賣部兌換。每顆彩蛋含至少價值1100元的大獎，商品總計價值超過3百萬元，除了圓山貨布鑰匙牌、圓山東密道導覽券組合商品，多達200項的大獎包含日本麗克特精選家電、日本任天堂Nintendo Switch遊戲主機、Apple iPhone 12 Pro Max及價值39600的菁英環景套房住宿券，超狂好康要把握。

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圓山大飯店 大台北旅遊

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