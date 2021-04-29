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超卡哇伊！全球唯一「Hello Kitty熱氣球」亮相　台東「2021國際熱氣球嘉年華」活動加碼再延長

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／台灣國際熱氣球嘉年華
圖／台灣國際熱氣球嘉年華

大小朋友都喜歡的Hello Kitty躍上天空了！2021「台灣國際熱氣球嘉年華」敲定將於7/3在台東鹿野高台登場，台東縣政府今天宣布好消息，全球首個「Hello Kitty熱氣球」將在此次活動與遊客見面，嘉年華更加碼延長至8月中，長達45天的活動讓民眾有更寬裕的時間安排行程。

2021台灣國際熱氣球嘉年華一次帶來3大驚喜，全球唯一、台東限定的「Hello Kitty造型熱氣球」首度亮相，換上布農族傳統服飾的Hello Kitty不只俏皮可愛，還能讓更多遊客認識布農族的服飾特色，屆時將會在鹿野高台現身讓粉絲拍個盡興。

圖／台灣國際熱氣球嘉年華
圖／台灣國際熱氣球嘉年華

除了Kitty造型熱氣球外，台東縣政府也宣布，此次台灣國際熱氣球嘉年華活動將延長至8/16，從原本的38天拉長至45天，方便民眾有更寬裕的時間安排行程。另外結合熱氣球與燈光效果的「光雕音樂會」場次也一併公布，除了民眾熟悉的場地外，今年特別安排8/06在「杉原灣海水浴場」進行曙光光雕音樂會，替嘉年華帶來全新體驗，另外為求展演順利呈現，表訂光雕時間可能因天候因素有所調整，將提前或延後。

熱氣球嘉年華的繫留體驗售票方式分為現場購票及線上預購，「2021臺灣國際熱氣球嘉年華線上繫留預約體驗套票」今年將分三階段開放預購，分別為5/5中午12點開賣「漫步臺東套票」售價3,000元起、5/19中午12點開賣「輕旅滿足套票」售價1,750元起、6/2中午12點開賣「歡樂升空套票」售價550元起。有別於往年依日期分梯次銷售，逐次開放釋出預購名額的方式，今年所有的繫留體驗線上預約名額，將於5/5全數釋出。

台灣國際熱氣球嘉年華2020年活動照片。 圖／台灣國際熱氣球嘉年華
台灣國際熱氣球嘉年華2020年活動照片。 圖／台灣國際熱氣球嘉年華

光雕音樂會活動場地、時間資訊

1. 7/03(六) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(開幕光雕) 

2. 7/09(五) 19：00 池上鄉 大坡池 

3. 7/16(五) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光光雕)

 4. 7/23(五) 19：00 卑南鄉 知本溫泉區 

5. 7/30(五) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光光雕) 

6. 8/06(五) 04：00 卑南鄉 杉原灣(曙光光雕) 

7. 8/16(一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(閉幕光雕)

圖／台灣國際熱氣球嘉年華
圖／台灣國際熱氣球嘉年華

台灣國際熱氣球嘉年華2020年活動照片。 圖／台灣國際熱氣球嘉年華
台灣國際熱氣球嘉年華2020年活動照片。 圖／台灣國際熱氣球嘉年華

熱氣球 曙光 溫泉

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