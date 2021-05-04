淨化心靈、享受森林浴！　全台5處「森林小旅行」必得走一遭

【圖／文：行遍天下】

住在台灣是件幸福的事，不管山距離我們多遠，幾乎總能在1小時內入山，親近森林、淨化心靈，涼爽的溫度與幽靜，是不是該出發來趟拜訪森林小旅行呢？！





宛若走入動畫魔法森林內

屬雪山山脈系的林美石磐步道，為低海拔亞熱帶溪谷峽谷地形，取名來自所在地舊名「林尾」代表礁溪最後開墾的山林村落之意，後來以台語發音接近「美」而作替換，演變為現今「林美」之名，再結合步道重點景觀「石磐」瀑布上，有塊四稜砂岩的堅硬大石如盤，而得名「林美石磐步道」。

林美石磐步道內的長橋與溪谷、瀑布流水構成一幅意境山水畫。

在全長1.7公里O型環狀步道上，隨著蟲鳴鳥叫的天然樂音，一路上可見大大小小的水潭瀑布、溪流和峽谷，碧綠如茵中一展開闊的石岩壁坡景象，而有「宜蘭小太魯閣」之稱，沿途幽幽古意的蒼翠林木，於靜謐間散發陣陣無比清新的芬多精，當陽光穿透過綠葉和潺潺流水，與大樹、小草搖曳出曼妙光影，時不時會有各種昆蟲及樹蛙與多樣蕨類、濕生植物等豐富生態盎然於前，與整片樹林一起呼吸到大自然生動氣息的野趣之美。

穿梭於仙氣濃郁的石磐步道極為唯美。

景點推薦

林美石磐步道

地址：宜蘭縣礁溪鄉林美村

網址：台灣山林悠遊網





全球最美秘境步道

位在宜蘭太平山國家森林遊樂區的「見晴懷古步道」，在被CNN評選為全球最美28條步道之一後，從原本靜靜守護太平山的含羞少女，開始聲名大噪地成為眾人爭相拜訪，想一揭神秘面紗的朝聖地。

被CNN評選為全球最美28條步道的見晴懷古步道。

在午後常常雲霧繚繞或細雨包圍整座山頭，令人湧現出渴望看見晴天陽光的心情，也因為如此，有趣地成為「見晴」地名稱呼之由來。海拔1,890公尺昔日為山地運材的軌道，原有約5.5公里長，如今在部分道路修建後，僅開放900公尺行走賞景。

鏡頭貼近軌道拍攝可以拍出軌道飛上天的錯置感。

景點推薦

見晴懷古步道

地址：宜蘭縣礁溪鄉林美村

網址：台灣山林悠遊網





鼓音與大自然和鳴 雲霧中裡享受森林浴

明池是一座人造高山湖終年雲霧裊裊，且擁有豐富的森林生態，有山羊、山羌、黃鼠狼等野生動物出沒，躲在樹叢裡歌唱的，是台灣原生種「莫氏樹蛙」。在春日百花盛開的森林遊樂區裡漫步，櫻花正熱烈綻放，明池櫻花種類豐富，包括山櫻花、關山櫻、大寒櫻與大島櫻，由於海拔較高，氣溫較低，花期較晚，當山下的櫻花季都開盡了，這裡的櫻花才正要迎向璀璨，滿山粉白，搭配青山雲霧，像仙境裡美麗的小精靈。

身處高海拔的飄渺明池湖，湖上天鵝與魚悠遊。

往年邀請優人神鼓在這座優美湖泊上表演，今年則是與國際級表演藝術團體十鼓擊樂團攜手合作，打造明池藝術季活動，演出由十鼓擊樂團為明池湖量身訂製的劇碼 – 《池中劍The Sword in the Ink Stone》，共限定6場。

去年優人神鼓「聽海之心」造成轟動，今年夏天也將邀請來自台南的十鼓文化團隊與大自然合奏。

景點推薦

明池森林遊樂區／明池山莊

地址：宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號

網址：明池山莊





全球首座都會寧靜公園 陽明山的五感森林療癒

陽明山國家公園因長期著重生態保育與自然體驗，於2020年獲得世界第一座「都會寧靜公園」的殊榮，透過五感的活動，打開並平衡人們的五感與大自然溝通，讓長期生活在都市噪音下的現代人能夠感受療癒。

夢幻湖同時也是「在湖畔傾聽」有聲書的錄製地點。

隨自己的呼吸聲慢慢的走入山中，這裡就是最棒的交響樂劇院，不只是臺北樹蛙、小雲雀、白頭翁、竹雞與臺灣藍鵲的聲音入耳入心，還有草浪的沙沙作響、雨滴打在夢幻湖水面的漣漪，陽明山長期的保育成果，其一就是夢幻湖的特殊植物臺灣水韭(臺灣唯一的水韭科蕨類)，為了保護臺灣水韭的生活空間，長期以來陽管處積極採行管理措施，例如移除夢幻湖周邊強勢外來入侵植物、進行環境監測與棲地維護、拆除鄰近湖區殘餘木棧道設施、減少殘枝漂入湖區等，讓民眾享受寧靜，同時也可欣賞保育生態之美。

緩緩走在步道上體驗寧靜，視覺看著雲嵐隨風翻飛，聽覺則聽著草浪沙沙作響，打開五感聽自己心的聲音。

景點推薦

陽明山國家公園

地址：臺北市陽明山竹子湖路1-20號

網址：陽明山國家公園





張開眼就是山林 森林秘境住宿去

「日月潭原森林民宿」根本就是睡在森林裡的秘境民宿，隱藏在熱鬧的日月潭風景區深處，彷彿遺世獨立的存在， 大片落地窗，隔天睡醒時，張開眼睛躺著就看到一整片山景森林。

開天窗夜晚天空都是星星，前開大片玻璃窗，睡醒張開眼彷彿睡在森林裡。

主人黃大原說，第一次來到這裡，就愛上了！光影從樹林中穿透下來，遠山層層堆疊，雲霧繚繞，這就是他想要的，森林的味道，寧靜的感覺，客房中大片落地窗的造景，讓房裡房外猶如一致的空間，擁抱森林，近看樹林，遠眺群山。

在大自然跟老樹的懷抱裡游泳，是多幸福的事。

景點推薦

日月潭原森林民宿

地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷39號

網址：www.sunmoonlake.com.tw





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