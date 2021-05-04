快訊

新冠離婚？蓋茲去年情人節還貼放閃照 摟妻讚她最佳伴侶

比爾蓋茲夫婦離婚：世界最大「蓋茲慈善基金會」怎辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淨化心靈、享受森林浴！　全台5處「森林小旅行」必得走一遭

聯合新聞網 / 行遍天下
台灣人真的很幸福，幾乎1小時內就能入山，親近森林。
台灣人真的很幸福，幾乎1小時內就能入山，親近森林。

【圖／文：行遍天下】

住在台灣是件幸福的事，不管山距離我們多遠，幾乎總能在1小時內入山，親近森林、淨化心靈，涼爽的溫度與幽靜，是不是該出發來趟拜訪森林小旅行呢？！

　

宛若走入動畫魔法森林內

屬雪山山脈系的林美石磐步道，為低海拔亞熱帶溪谷峽谷地形，取名來自所在地舊名「林尾」代表礁溪最後開墾的山林村落之意，後來以台語發音接近「美」而作替換，演變為現今「林美」之名，再結合步道重點景觀「石磐」瀑布上，有塊四稜砂岩的堅硬大石如盤，而得名「林美石磐步道」。

林美石磐步道內的長橋與溪谷、瀑布流水構成一幅意境山水畫。
林美石磐步道內的長橋與溪谷、瀑布流水構成一幅意境山水畫。

在全長1.7公里O型環狀步道上，隨著蟲鳴鳥叫的天然樂音，一路上可見大大小小的水潭瀑布、溪流和峽谷，碧綠如茵中一展開闊的石岩壁坡景象，而有「宜蘭小太魯閣」之稱，沿途幽幽古意的蒼翠林木，於靜謐間散發陣陣無比清新的芬多精，當陽光穿透過綠葉和潺潺流水，與大樹、小草搖曳出曼妙光影，時不時會有各種昆蟲及樹蛙與多樣蕨類、濕生植物等豐富生態盎然於前，與整片樹林一起呼吸到大自然生動氣息的野趣之美。

穿梭於仙氣濃郁的石磐步道極為唯美。
穿梭於仙氣濃郁的石磐步道極為唯美。

景點推薦

林美石磐步道

地址：宜蘭縣礁溪鄉林美村

網址：台灣山林悠遊網

　

全球最美秘境步道

位在宜蘭太平山國家森林遊樂區的「見晴懷古步道」，在被CNN評選為全球最美28條步道之一後，從原本靜靜守護太平山的含羞少女，開始聲名大噪地成為眾人爭相拜訪，想一揭神秘面紗的朝聖地。

被CNN評選為全球最美28條步道的見晴懷古步道。
被CNN評選為全球最美28條步道的見晴懷古步道。

在午後常常雲霧繚繞或細雨包圍整座山頭，令人湧現出渴望看見晴天陽光的心情，也因為如此，有趣地成為「見晴」地名稱呼之由來。海拔1,890公尺昔日為山地運材的軌道，原有約5.5公里長，如今在部分道路修建後，僅開放900公尺行走賞景。

鏡頭貼近軌道拍攝可以拍出軌道飛上天的錯置感。
鏡頭貼近軌道拍攝可以拍出軌道飛上天的錯置感。

景點推薦

見晴懷古步道

地址：宜蘭縣礁溪鄉林美村

網址：台灣山林悠遊網

　

鼓音與大自然和鳴　雲霧中裡享受森林浴

明池是一座人造高山湖終年雲霧裊裊，且擁有豐富的森林生態，有山羊、山羌、黃鼠狼等野生動物出沒，躲在樹叢裡歌唱的，是台灣原生種「莫氏樹蛙」。在春日百花盛開的森林遊樂區裡漫步，櫻花正熱烈綻放，明池櫻花種類豐富，包括山櫻花、關山櫻、大寒櫻與大島櫻，由於海拔較高，氣溫較低，花期較晚，當山下的櫻花季都開盡了，這裡的櫻花才正要迎向璀璨，滿山粉白，搭配青山雲霧，像仙境裡美麗的小精靈。

身處高海拔的飄渺明池湖，湖上天鵝與魚悠遊。
身處高海拔的飄渺明池湖，湖上天鵝與魚悠遊。

往年邀請優人神鼓在這座優美湖泊上表演，今年則是與國際級表演藝術團體十鼓擊樂團攜手合作，打造明池藝術季活動，演出由十鼓擊樂團為明池湖量身訂製的劇碼 – 《池中劍The Sword in the Ink Stone》，共限定6場。

去年優人神鼓「聽海之心」造成轟動，今年夏天也將邀請來自台南的十鼓文化團隊與大自然合奏。
去年優人神鼓「聽海之心」造成轟動，今年夏天也將邀請來自台南的十鼓文化團隊與大自然合奏。

景點推薦

明池森林遊樂區／明池山莊

地址：宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號

網址：明池山莊

　

全球首座都會寧靜公園　陽明山的五感森林療癒

陽明山國家公園因長期著重生態保育與自然體驗，於2020年獲得世界第一座「都會寧靜公園」的殊榮，透過五感的活動，打開並平衡人們的五感與大自然溝通，讓長期生活在都市噪音下的現代人能夠感受療癒。

夢幻湖同時也是「在湖畔傾聽」有聲書的錄製地點。
夢幻湖同時也是「在湖畔傾聽」有聲書的錄製地點。

隨自己的呼吸聲慢慢的走入山中，這裡就是最棒的交響樂劇院，不只是臺北樹蛙、小雲雀、白頭翁、竹雞與臺灣藍鵲的聲音入耳入心，還有草浪的沙沙作響、雨滴打在夢幻湖水面的漣漪，陽明山長期的保育成果，其一就是夢幻湖的特殊植物臺灣水韭(臺灣唯一的水韭科蕨類)，為了保護臺灣水韭的生活空間，長期以來陽管處積極採行管理措施，例如移除夢幻湖周邊強勢外來入侵植物、進行環境監測與棲地維護、拆除鄰近湖區殘餘木棧道設施、減少殘枝漂入湖區等，讓民眾享受寧靜，同時也可欣賞保育生態之美。

緩緩走在步道上體驗寧靜，視覺看著雲嵐隨風翻飛，聽覺則聽著草浪沙沙作響，打開五感聽自己心的聲音。
緩緩走在步道上體驗寧靜，視覺看著雲嵐隨風翻飛，聽覺則聽著草浪沙沙作響，打開五感聽自己心的聲音。

景點推薦

陽明山國家公園

地址：臺北市陽明山竹子湖路1-20號

網址：陽明山國家公園

　

張開眼就是山林　森林秘境住宿去

「日月潭原森林民宿」根本就是睡在森林裡的秘境民宿，隱藏在熱鬧的日月潭風景區深處，彷彿遺世獨立的存在， 大片落地窗，隔天睡醒時，張開眼睛躺著就看到一整片山景森林。

開天窗夜晚天空都是星星，前開大片玻璃窗，睡醒張開眼彷彿睡在森林裡。
開天窗夜晚天空都是星星，前開大片玻璃窗，睡醒張開眼彷彿睡在森林裡。

主人黃大原說，第一次來到這裡，就愛上了！光影從樹林中穿透下來，遠山層層堆疊，雲霧繚繞，這就是他想要的，森林的味道，寧靜的感覺，客房中大片落地窗的造景，讓房裡房外猶如一致的空間，擁抱森林，近看樹林，遠眺群山。

在大自然跟老樹的懷抱裡游泳，是多幸福的事。
在大自然跟老樹的懷抱裡游泳，是多幸福的事。

景點推薦

日月潭原森林民宿

地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷39號

網址：www.sunmoonlake.com.tw

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 國家公園 陽明山

延伸閱讀

嘉明湖單攻更便民 5月1日起開放當天申請

藤枝國家森林遊樂區5月7日重啟 首發團今午開放線上預約

來場午後森林浴！嘉義東區「 蘭潭後山步道」親子共遊好去處

南投集集鎮首創品蕉道 以五感歡迎國人品味山蕉

相關新聞

野百合、賞鯨豚！ 全台「五月份旅遊活動推薦」景點&玩法總整理

溫暖和煦的五月是非常適合出遊的時節，微溫熱的天氣無論是要戶外踏青還是要玩水消暑都很適合。5月除了去陽明山賞繡球花、到屏東吃黑鮪魚外，還有哪些期間限定的花卉和活動可以體驗？無論是想帶著媽媽來趟慶祝母親節之旅，還是想和好朋友一起吃美食拍美照，都快來看看以下10個最適合的五月份旅遊活動推薦！

淨化心靈、享受森林浴！　全台5處「森林小旅行」必得走一遭

住在台灣是件幸福的事，不管山距離我們多遠，幾乎總能在1小時內入山，親近森林、淨化心靈，涼爽的溫度與幽靜，是不是該出發來趟拜訪森林小旅行呢？！

身份證有G享6.9折快衝！「礁溪寒沐」雙人泡湯「媽咪全免費」、滿額再抽住宿券

「礁溪寒沐酒店」為了歡慶母親節，推出5月全月系列優惠活動，旗下餐廳「川薈」只要滿10人又提早3日預訂支付訂金，直接85折優惠；另凡身分證有G，母親節蛋糕享約6.9折，相當於現折300元，5月好康不斷，快把握最後機會犒賞媽咪一波了！

五星飯店買1送1！爽住「六福萬怡＋澎湖喜來登」每人每晚只要1550元

五星級飯店「台北六福萬怡酒店」5月最新聯手「澎湖福朋喜來登酒店」推出超強跨島「買一送一」好康，即日起只要入住六福萬怡一晚，即贈「澎湖福朋喜來登酒店住宿券」，再享自助早餐、免費健身房、澎湖生活博物館門票

華航、諾富特引第6起家庭群聚 永和、松山餐廳列足跡

華航、諾富特群聚案擴大，含澳洲確診機師目前已有24人染疫，並造成六起家庭群聚。今天新增的四例本土個案，其中三例都是案11...

呼叫壽星！生日含6或9　圓山大飯店「房型免費升等」＋限量彩蛋大獎

呼叫出生年、月、日有「6」或「9」的壽星！圓山大飯店為歡慶69週年，特別祭出兩大好康，活動期間只要生日含6或9數字，入住指定專案即享「房型免費升等一級」，另外飯店還祭出1200顆中獎率100%的生日彩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。