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台灣首間居家版「星巴克體驗館」在IKEA內湖！巨型女神杯欠打卡、咖啡免費喝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
雀巢與星巴克聯手打造「Starbucks at Home星巴克家享咖啡系列」，台灣首間體驗館入駐IKEA內湖店。圖／Starbucksathome_taiwan臉書專頁、台灣雀巢
雀巢與星巴克聯手打造「Starbucks at Home星巴克家享咖啡系列」，台灣首間體驗館入駐IKEA內湖店。圖／Starbucksathome_taiwan臉書專頁、台灣雀巢

占地超過6200坪的「IKEA內湖店」即日起盛大開幕，除了有獨家鯊鯊包、榴蓮霜淇淋新品等亮點，店內一樓還設有台灣首間「Starbucks at Home星巴克家享咖啡體驗館」，居家設計超舒適，現場有膠囊咖啡可免費試喝，還能打卡巨型女神咖啡杯，絕對是內湖全新朝聖必訪。

圖／Starbucksathome_taiwan臉書專頁
圖／Starbucksathome_taiwan臉書專頁

全台最大「星巴克家享咖啡體驗館」此次進駐IKEA內湖店，位於大潤發美食街「鮮食集Fresh Market」內。展間販售雀巢旗下的「星巴克家享咖啡」全系列膠囊咖啡、咖啡豆、沖泡式特選咖啡等，暢銷款「焦糖瑪奇朵」、「派克市場烘焙咖啡」都能順利入手，現場更開放「膠囊體驗區」供免費試飲，透過膠囊咖啡機一分鐘現煮經典口味，加上特別結合招牌標誌與家俱設計的店裝，讓人體驗在家喝星巴克的質感生活。

圖／台灣雀巢
圖／台灣雀巢

值得一提的是，入口坐鎮的巨型女神杯可謂必拍場景，5/12前若上傳至臉書、IG並完成指定地標打卡，即可參與抽獎，最高有機會抽中「雀巢多趣酷思膠囊咖啡機＋星巴克咖啡膠囊」，另有星巴克咖啡豆、星巴克特選系列咖啡獎項，粉絲一定會愛。而為歡慶開幕，館內星巴克全系列消費滿千，即贈經典LOGO馬克杯，若購買一台雀巢多趣酷思膠囊咖啡機、星巴克膠囊任選6盒，即加贈一本星巴克精美筆記本，限定好康咖啡控必收。

圖／台灣雀巢
圖／台灣雀巢

地點：台北市內湖區舊宗路一段128號1樓

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