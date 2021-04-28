勞工看過來！高雄「鈴鹿樂園」身分證有「5、1」直接5折，同行友人也有6折快衝

相信許多人都在期待即將到來的五一勞工節，因為5月1日放假啦！高雄「鈴鹿賽道樂園」特別為了犒賞辛苦的勞工夥伴們，推出了身份證優惠活動，只要中「5」、「1」兩碼，立刻可獲得票價5折優惠，快揪團玩起來喔！

圖／鈴鹿賽道樂園臉書粉專

高雄「鈴鹿賽道樂園」是目前全台唯一由日本鈴鹿賽車場SUZUKA CIRCUIT指定授權的日系賽車遊樂園，園區共有五大主題，包含「迷你鈴鹿賽道」、「小小城市」、「技能培訓村」、「草悟道電車」與「旋轉木馬」等，不論大朋友與小朋友，都非常適合一起去玩看看。

樂園適合親子共遊。 圖／鈴鹿賽道樂園臉書粉專

而這回推出的勞工節優惠活動，只要於4月30日至5月2日這段連假期間，購票時出示身份證，含有「5」、「1」兩碼數字，鈴鹿樂園直接幫你打5折，相當於買一送一就可以全日爽玩，除此之外，購買Birel N35 單人車一樣五折。若沒有上述兩碼數字也沒關係，樂園提供可帶最多兩位親友享6折優惠喔。

還有「小小騎士」設施，讓學齡前兒童享受騎腳踏車的樂趣。 圖／鈴鹿賽道樂園臉書粉專

不僅如此，高雄「義大世界」也一樣推出五一勞工節活動，相同於4月30日至5月2日間，出示勞工相關工作正或名片搭配身分證，直接享有入園「雙人同行，第二人只要51元」的超殺優惠，不要猶豫快衝囉！

樂園全地圖。 圖／鈴鹿賽道樂園臉書粉專

鈴鹿賽道樂園

地址：806高雄市前鎮區中安路1-1號

營業時間：平日11:00-21:30；假日10:30-21:30

官網：http://www.suzukacircuitpark.com/

圖／鈴鹿賽道樂園官網

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