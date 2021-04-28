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8000坪「高家繡球花田」免費入園2日限定！北台灣2大繡球花景點母親節必拍

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／高家繡球花田臉書專頁、新北市萬里區公所﻿
圖／高家繡球花田臉書專頁、新北市萬里區公所﻿

花仙子們出動！占地逾8000坪的「高家繡球花田」萬里園區早前搶先於4/24開園，吸引大批遊客前去朝聖上千萬多繡球花，官方日前宣佈開放2日限定免門票優惠，凡於母親節當週週末到訪，完成指定打卡步驟即享免費入園；而首屆「2021桃園繡球花季」也將於5/8正式開跑，北部2大最美賞花景點快筆記，準備帶媽媽一起去！

高家繡球花田

萬里園區歷年花況美照。圖／高家繡球花田臉書專頁
萬里園區歷年花況美照。圖／高家繡球花田臉書專頁

坐擁三大園區的「高家繡球花田」被譽為北部最大後花園，面積最廣的萬里園區種滿各色繡球花，淡白、淺藍、黃、紫、艷紅一共8款品種任拍，預估最美花期為5/10至6/20，搭配盪鞦韆、小橋流水等造景，成為最佳美拍聖地。

而為歡慶母親節，萬里園區推出快閃好康，5/8至5/9當日早上9點至下午3點期間入園的前200組母子或母女檔，於現場拍照上傳並打卡按讚，兩人即可免費入園，現省200元，數量有限、額滿為止。此外，水尾園區也預計於4/30開放，為大家的勞動節連假增添抒壓新去處，水車寮第一園區則預計於5月登場。

高家繡球花田（入園門票每人100元）

水車寮第一園區：https://goo.gl/maps/6JLgjzDRs3u

水尾第二園區：https://goo.gl/maps/zyRB5CcJRbE2

萬里第三園區：https://goo.gl/maps/YPcjZFbLgn3xyXh8A

水尾園區歷年花況美照。圖／高家繡球花田臉書專頁
水尾園區歷年花況美照。圖／高家繡球花田臉書專頁

2021桃園繡球花季

桃園繡球花季賞花點之一「中興花卉農場」。圖／台七桃花源休閒農業區
桃園繡球花季賞花點之一「中興花卉農場」。圖／台七桃花源休閒農業區

桃園人期待已久的首屆「桃園繡球花季」將於5/8正式開幕，地點特別選在「繡球花故郷」復興區，預計會有萬株繡球花綻放，民眾可循著地圖遊賞，沿路免費爽拍，位於主會場枕頭山商圈的「尋覓美滿」裝置藝術更是一大打卡亮點。現場也特別串聯了在地農場推出一系列農事活動，讓全家大小賞花之餘，也能體驗豐富親子活動，活動截至6/19。更多詳細交通資訊與介紹可參考官方臉書或相關報導

圖／台七桃花源休閒農業區提供
圖／台七桃花源休閒農業區提供

活動地點：桃園市復興區枕頭山商圈主花區（台七桃花源休閒農業區）
入園資訊：列入賞花地圖的農場全區免費賞花，如欲參與各農場農事體驗則額外收費

延伸閱讀：

萬株繡球花齊放！2021首屆「桃園繡球花季」5月登場，主花區免費賞

彰化「康乃馨花田」升級了！母親節最應景花海，加碼彩色花景、摩艾石像都好拍

桃園旅遊 花海 大台北旅遊 美景 母親節

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